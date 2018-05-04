04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Akar'ın Gül'ü ziyaret sebebi belli oldu!

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Akar'ın Gül'ü ziyaret sebebi belli oldu!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yaptıkları ziyaretin, bir nezaket ziyareti olduğu öğrenildi.
Akar'ın Gül'ü ziyaret sebebi belli oldu! Akar'ın Gül'ü ziyaret sebebi belli oldu! Akar'ın Gül'ü ziyaret sebebi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde muhalefet partilerinin ortaya attığı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la ilgili iddiaların arka planı ortaya çıktı.

Edindiğimiz bilgilere göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Nisan 2018’de İstanbul’da 3. Kolordu Karargahı’nı ziyaret etmesinin ardından Abdullah Gül’ü de ziyaret etti.

ABDULLAH GÜL'ÜN OFİSİNDE GÖRÜŞTÜLER

Görüşmenin, Gül’ün 3. Kolordu Karargahı’nın bitişiğinde bulunan ofisinde gerçekleştiği öğrenildi.

Nezaket ziyaretinde, o sırada İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da  orada bulunduğu öğrenildi.

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Kaynaklar, söz konusu görüşmenin, basında yer alan bazı iddiaların aksine, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün evinde değil, ofisinde gerçekleştiğini belirttiler.

Nezaket ziyaretiyle ilgili olarak ileri sürülen baskı, tehdit ve şantaj şeklindeki iddiaların, gerçekle hiçbir alakası bulunmadığı da ortaya çıkmış oldu.

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