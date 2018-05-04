04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü

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İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü
Cumhur İttifakı'nın protokolündeki detaylar belli oldu. Bugün Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli, YSK'ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için başvuru yapacak.
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü

İttifakın, YSK'ya sunacağı protokolde 2023 ve 15 Temmuz ile yerli ve milli vurgusu bulunuyor. Protokolde ayrıca 'Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır' ifadeleri yer alıyor.

Cumhur İttifakı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na sunacağı ittifak protokolünün detayları belli oldu.

Saat 11.00'de Başbakan Yıldırım ile MHP lideri YSK'ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için başvuru yapacak. 316 AK Partili, 30 MHP'li vekilin imzasıyla Erdoğan'ın aday gösterilmesi bekleniyor.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre, taslak metni 3 sayfa olan ittifak protokolü Erdoğan'ın onayı sonrası 2 sayfaya düşürüldü. Metinde 'Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.' ifadeleri yer alıyor.

AK Parti listelerinden seçime giren BBP ittifakta yer almasa da BBP ile ilgili bir cümle Cumhur İttifakı'nın protokolünde yer alacak.

Yerli ve milli vurgusunun yapılacağı protokolde, 2023 vurgusu ve 15 Temmuz sonrası yaşananlar da başlık olarak bulunacak. Cumhur İttifakı'na neden gerek duyulduğu ve bundan sonra yapılacaklar da protokolde yer alan diğer başlıklar olacak.

Cumhur İttifakı'nın protokol metninde, "Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıRecep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesi yer aldı.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre; Protokolde yerli ve milli vurgusu yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekildi. Metinde 2023 vurgusu da yer aldı.

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