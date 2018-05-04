04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Bir ülke daha duyurdu! Suriye'ye asker gönderecekler

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ABD'nin askerlerini çekerek Suriye'nin kuzeyinde bir Arap gücü kurmayı planladığı iddiası, gün geçtikçe kuvvetleniyor. Suudi Arabistan’ın ardından Mısır da Suriye’ye asker yollamayı düşündüğünü açıkladı.
Bir ülke daha duyurdu! Suriye'ye asker gönderecekler
Bir ülke daha duyurdu! Suriye'ye asker gönderecekler Bir ülke daha duyurdu! Suriye'ye asker gönderecekler Bir ülke daha duyurdu! Suriye'ye asker gönderecekler

Mısır devlet gazetesi Al Ahram’da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Sami Şükrü diğer ülkelerle birlikte Suriye’ye asker göndermeyi tartıştıklarını söyledi.

Gazetede, ''Suriye’deki durumla ilgili olarak, Şükrü mevcut birliklerin yerine Arap gücünün geçmesinin bir ihtimal olduğunu ifade etti. Bu teklif sadece medyada değil, yetkililer tarafından da tartışılıyor'' ifadesi kullanıldı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak ve DAEŞ ile mücadelenin sona ermesinin ardından ülkenin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak adına Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını Nisan ortasında bildirmişti.

Hemen ardından da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, daha büyük bir koalisyon kurulursa, Suriye’ye asker göndermeye hazır olduklarını söylemişti.

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