04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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İşte Erdoğan'ın Muharrem İnce karşısındaki oy oranı...

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24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu yanıtını buldu.
İşte Erdoğan'ın Muharrem İnce karşısındaki oy oranı...
İşte Erdoğan'ın Muharrem İnce karşısındaki oy oranı... İşte Erdoğan'ın Muharrem İnce karşısındaki oy oranı... İşte Erdoğan'ın Muharrem İnce karşısındaki oy oranı...

CHP'nin kapalı grup toplantısında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, oy birliğiyle aday olarak belirlendi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

Tanıtım toplantısında konuşan İnce, "Herkesin cumhurbaşkanı olacağım" diyerek parti rozetini Kılıçdaroğlu'na teslim etti. Kılıçdaroğlu da İnce'ye Türk bayrağı rozeti taktı.

İnce'nin adaylığının açıklamasının ardından 'Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki şansı tartışılmaya başlandı...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da bu konuya ışık tutacak bir anketi bugün köşesinde okurları ile paylaştı.

İşte o yazı:

- İnce ismi bu anketten mi çıktı?

İLHAN Kesici’nin açıklaması, CHP’nin kimi aday göstereceği sorusuna yanıt verdi:

Muharrem İnce.

CHP’nin “en iyi demagog”u CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı gibi görünüyor ama ben yine de “İnce bir rezerv” koymayı tercih ediyorum.

Dün dündü, bugün bugün.

Siyasette 24 saat uzun süre.

Abdullah Gül, İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener gibi isimlerden Muharrem İnce’ye nasıl gelindi?

Bu sorunun yanıtı, Konsensus Araştırma Şirketi’nin kendi finansmanıyla, toplam 1000 kişi ile telefonla görüşerek yaptığı “taze” ankette yatıyor olabilir.

Konsensus, son yaptığı ankette seçmenlere CHP’nin 3 farklı adayının AK Parti Lideri Erdoğan karşısındaki 2. tur şansını sormuş.

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Soru şu: Hiçbir aday ilk turda seçilemezse 2. turda şu adaylardan hangisini desteklersiniz?

İlhan Kesici: Yüzde 39.9 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 60.1

İlker Başbuğ: Yüzde 42.3 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.7

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.3 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.7

Muharrem İnce: 44.9 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55.1

Bu anketi görünce, “Acaba Kemal Kılıçdaroğlu bu ankete göre mi aday belirledi?” sorusunu sormaktan kendimi alamadım.

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