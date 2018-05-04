04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Kılıçdaroğlu’ndan bayat taktik! İnceyi neden aday gösterdiği ortaya çıktı

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Kılıçdaroğlu'nun, parti içindeki en muhalif isimlerden biri olan Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak açıklaması hafızalara Kılıçdaroğlu'nun bu konuda daha önce attığı adımları getirdi.
Kılıçdaroğlu’ndan bayat taktik! İnceyi neden aday gösterdiği ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu’ndan bayat taktik! İnceyi neden aday gösterdiği ortaya çıktı Kılıçdaroğlu’ndan bayat taktik! İnceyi neden aday gösterdiği ortaya çıktı Kılıçdaroğlu’ndan bayat taktik! İnceyi neden aday gösterdiği ortaya çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada parti olarak 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı adaylarının Muharrem İnce olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nun, kendisine parti içerisinde ciddi muhalefet yapan ve gelecekte CHP'nin başına geçmesi muhtemel isimleri farklı noktalarda aday göstererek onları ekarte ettiği biliniyor. Hatırlanacağı üzere Mustafa Sarıgül'ün CHP Başkanlığı'na yürüyüşü sırasında da Kılıçdaroğlu, Sarıgül'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday göstermiş ve seçimi kaybeden Sarıgül siyasette etkisini yitirmişti.

Türkiye, 24 Haziran'daki seçimler için geri sayımına devam ederken, CHP'nin uzun zamandır bir türlü açıklayamadığı adayı da bugün netleşti. CHP grubu aldığı kararla partinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adayı olmasına karar verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu dönemde uzun süre boyunca parti adaylarını açıklayamamış, bu süreçte hem parti içinden hem parti dışından çok sayıda isim CHP'nin adayı olarak siyasi kulislerde yer aldı.

Bugün ise Kılıçdaroğlu'nun, parti içindeki en muhalif isimlerden biri olan Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak açıklaması hafızalara Kılıçdaroğlu'nun bu konuda daha önce attığı adımları da getirdi.

MUHALİFLERİ ADAYLIKLA SUSTURDU

Bugüne kadar girdiği her seçimden mağlubiyetle çıkan ancak buna rağmen Genel Başkanlık koltuğunu bir türlü bırakamayan Kılıçdaroğlu, parti içerisinde kendine muhalif olan isimleri de sürekli susturdu.

Kimi zaman grup kararıyla, kimi zaman parti meclisiyle kimi zaman da listelerle muhalifleri kendi önünde engel olmaktan çıkaran Kılıçdaroğlu, parti yönetimine aday olan en ciddi isimleri ise 'adaylık' yoluyla partiden uzaklaştırdı.

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SARIGÜL DE AYNI TAKTİKLE SİLİNMİŞTİ

Parti içerisinde kendisine ‘tehdit’ olan ve CHP Başkanlığı için genel kurulda Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olan isimler zaman içerisinde hem partideki hem siyasetteki etkilerini kaybetmeleriyle biliniyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce, hatırlanacağı üzere daha önce kez Kılıçdaroğlu’nun karşısına genel kurulda çıkmış ancak kaybetmişti.

Kılıçdaroğlu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için CHP'nin adayının Mustafa Sarıgül olduğunu açıklamıştı.

O dönemde parti içi muhalefette oldukça etkin olan ve her geçen gün daha da güçlenen Sarıgül, İstanbul'da seçimi kaybetmesinin ardından parti içindeki ağırlığını kaybetti ve Kılıçdaroğlu'na yönelik etkili muhalefet yapabilme şansını kaybetti.

SON KURBAN İNCE Mİ?

Kılıçdaroğlu'na özellikle 16 Nisan referandumundaki mağlubiyetinin ardından parti içindeki muhalefetin dozajını artıran isimlerin başında ise Yalova Milletvekili Muharrem İnce geliyordu.

Kılıçdaroğlu, kendine muhalif bir ismi bu kez Cumhurbaşkanlığı seçiminde öne sürdü. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle sürekli karşısına çıkan İnce’nin önünü kesip koltuğunu sağlama almakla kalmadı, 24 Haziran'daki muhtemel bir yenilginin tüm faturasını da İnce'nin omuzlarına yükledi.

YENİ ŞAFAK

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