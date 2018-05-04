04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Time dergisinden dikkat çeken 'Erdoğan' kapağı!

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Time, 14 Mayıs'ta raflara çıkacak sayısının kapağını kamuoyuyla paylaştı.
Time dergisinden dikkat çeken 'Erdoğan' kapağı!
Time dergisinden dikkat çeken 'Erdoğan' kapağı! Time dergisinden dikkat çeken 'Erdoğan' kapağı! Time dergisinden dikkat çeken 'Erdoğan' kapağı!

"Güçlü Adamın Yükselişi" başlıklı kapakta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filipinler Devlet Başkanı Duterte ile birlikte Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yer alıyor.

Dünyanın önde gelen haber dergilerinden Time, 14 Mayıs’ta piyasaya çıkacak sayının kapağını paylaştı. Derginin yayınladığı kapakta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile birlikte Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer alıyor.

Dergi kapağını "Güçlü Adamın Yükselişi" sloganıyla okuyucularına duyurdu.

ERDOĞAN, DERGİYE İKİ KERE KAPAK OLAN İKİNCİ TÜRK LİDER OLDU

Time dergisi, Erdoğan’ı ikinci kez kapağına taşımış oldu. İlk kez 2011 yılında Cumhurbaşkanını kapak yapan dergi, ikinci kez Erdoğan kapağıyla 14 Mayıs’ta okuyucularının karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra dergiye iki kere kapak olan ikinci Türk lider oldu.

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