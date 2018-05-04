04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Abdullah Gül'den açıklama! Tehdit yok

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Abdullah Gül'den açıklama! Tehdit yok
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ziyaretiyle ilgili olarak "Bir ziyaret oldu ama herhangi bir tehdit, empoze, saygısızlık olmadı" dedi.
Abdullah Gül'den açıklama! Tehdit yok Abdullah Gül'den açıklama! Tehdit yok Abdullah Gül'den açıklama! Tehdit yok

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kendisini ziyaret ettiği iddialarını doğruladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 24 Haziran'da aday olmamasına yönelik ikna için ziyarete gönderdiği ileri sürdü. Haber, daha sonra internet sitesinden kaldırıldı. Sitenin genel yayın yönetmeni Barış Erkaya istifa ettiğini duyurdu ancak istifasının haberle ilgisi olmadığını söyledi. Erkaya, haberi teyit edemediklerini de ifade etti.

İddianın üzerinden yaklaşık 10 gün geçmiş olmasına rağmen Genelkurmay Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama yapıldı. Ancak, 11. Cumhurbaşkanı Gül, cuma namazı çıkışında konu hakkındaki bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Gördüğüm kadarıyla Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten. O açıklamadakiler doğru. Gündüz vakti yapılan göz önünde olan bir ziyaret. Herhangi bir tehdit söz konusu değil. Ofisimde oldu Nezaket ziyaretiydi."

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