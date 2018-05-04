Ulaştırma Bakanlığı, "Ege'de Midilli açıklarında çimento yüklü bir Türk gemisi Yunan savaş gemisi ile çarpıştı. Her iki gemide de batma tehlikesi yok." açıklamasında bulundu.
YUNANİSTAN'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bir Türk ticari gemisinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemiyle temas ettiği belirtildi.
Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama, "Karmate" isimli bir Türk ticari gemisinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir devriye gemisine temas edip bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Midilli açıklarında sabah saat 04.00 sularında meydana gelen olayda bir maddi hasar olmadığı ifade edildi. Olaydan sonra geminin Türkiye karasularına girdiği açıklandı.
Olayın nasıl geliştiği hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Ancak Yunan savaş gemisi Türk ticaret gemisini engelleyemedi. Yunan medyasında olay geniş yer aldı.
- Ege'de Türk gemisi Yunan savaş gemisiyle çarpıştı!Soylu uyardı: 'Suriyeli yalanına' dikkat!Sahada tam performans! İlk kez kullanıldıKaramollaoğlu'dan ittifak açıklaması!Ali Koç'tan son dakika 'çekilme' açıklamasıKatar'la sürpriz anlaşma! İmzalar atıldı...Bu cumartesi ve pazar açık olacakHafta sonu başlıyor, bir hafta sürecek!Time dergisinden dikkat çeken 'Erdoğan' kapağı!Abdullah Gül'den açıklama! Tehdit yok
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:12 Güneş 05:52 Öğle 13:07 İkindi 16:58 Akşam 20:10 Yatsı 21:43
- 35°C Adana
- 27°C Adıyaman
- 27°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 26°C Amasya
- 28°C Ankara
- 31°C Antalya
- 26°C Artvin
- 33°C Aydın
- 26°C Balıkesir
- BIST: 102.319 -0.57
- Altın: 179,657 1.07
- Dolar: 4,2542 0.87
- Euro: 5,0892 0.67
Ege'de Türk gemisi Yunan savaş gemisiyle çarpıştı!
Ulaştırma Bakanlığı, "Ege'de Midilli açıklarında çimento yüklü bir Türk gemisi Yunan savaş gemisi ile çarpıştı. Her iki gemide de batma tehlikesi yok." açıklamasında bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bu cumartesi ve pazar açık olacak
- Hafta sonu başlıyor, bir hafta sürecek!
- Yuttuğu oyuncakla tam 6 ay yaşadı
- Ünlü oyuncu kendisine mezar yaptırdı
- Cumhurbaşkanı’na hakaret etmişti! Karar çıkıyor
- Tarihteki ilk anlaşma burada yazıldı!
- Bu halde hastaneye getirildi
- Jandarma’dan kaçak avcılara geçit yok
- Eski eşini vahşice katletmişti, karar çıktı!
- 56 bin liralık unutkanlık!
- Meteoroloji'den uyarı geldi! Bu tarihlere dikkat
- Gençlerden Başbakan’a af teşekkürü
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.