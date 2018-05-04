Ege'de Türk gemisi Yunan savaş gemisiyle çarpıştı!

Ulaştırma Bakanlığı, "Ege'de Midilli açıklarında çimento yüklü bir Türk gemisi Yunan savaş gemisi ile çarpıştı. Her iki gemide de batma tehlikesi yok." açıklamasında bulundu.



YUNANİSTAN'DAN AÇIKLAMA



Öte yandan Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bir Türk ticari gemisinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemiyle temas ettiği belirtildi.



Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama, "Karmate" isimli bir Türk ticari gemisinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir devriye gemisine temas edip bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Midilli açıklarında sabah saat 04.00 sularında meydana gelen olayda bir maddi hasar olmadığı ifade edildi. Olaydan sonra geminin Türkiye karasularına girdiği açıklandı.



Olayın nasıl geliştiği hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Ancak Yunan savaş gemisi Türk ticaret gemisini engelleyemedi. Yunan medyasında olay geniş yer aldı.

