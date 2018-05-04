04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Fuhuş operasyonu! Aralarından 5'i memur çıktı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda aralarında 5’i memur 21 kişi gözaltına alındı.
Fuhuş operasyonu! Aralarından 5'i memur çıktı
Fuhuş operasyonu! Aralarından 5'i memur çıktı Fuhuş operasyonu! Aralarından 5'i memur çıktı Fuhuş operasyonu! Aralarından 5'i memur çıktı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "fuhşa yardım", "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet alıp verme" gibi suçlara karıştıkları öne sürülen gruba yönelik çalışma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5'i memur 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

BEŞİ KAMU GÖREVLİSİ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek, rüşvet alıp vermek, görevi kötüye kullanmak' gibi suçlardan 5’i kamu görevlisi 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 

GÖZALTINA ALINDILAR
Operasyonda 19 kadına fuhuş yaptırdıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu T.B., Ş.O., F.M.E., N.E., M.G., M.A., H.Ç., Ç.A., H.A.G., M.B., S.D., N.K., Y.B., M.B., M.K., H.T., M.D., E.K., F.Y., T.C. ve Y.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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