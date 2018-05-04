04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Gözyaşları içinde bunları söyledi! ‘Kökleri kurusun köpeklerin’

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Afrin’de arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asb. Kd. Üçvş. Cemil Erkek’in cenaze töreninde anne Bahriye Erkek, oğlunun tabutuna sarılarak teröristlere lanet yağdırdı.
Gözyaşları içinde bunları söyledi! ‘Kökleri kurusun köpeklerin’
Gözyaşları içinde bunları söyledi! ‘Kökleri kurusun köpeklerin’ Gözyaşları içinde bunları söyledi! ‘Kökleri kurusun köpeklerin’ Gözyaşları içinde bunları söyledi! ‘Kökleri kurusun köpeklerin’

 Erkek, gözyaşları içerisinde, "Nasıl kıydılar benim çocuğuma, hiç acımak yok mu o köpeklerde. Kökü kurusun köpeklerin" dedi.

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek'in merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’ndeki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde anne Bahriye Erkek, şehidin eşi Selva Erkek ve kız çocuğu Melike Ceren tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Teröristlere lanet yağdıran anne Bahriye Erkek, "Nasıl kıydılar benim çocuğuma, hiç acımak yok mu o köpeklerde. Kökü kurusun köpeklerin" diye tepki gösterdi. 
Öte yandan, şehit naaşının başında nöbet tutan askerler de annenin feryatları karşısında gözyaşlarını tutamadı.
 
Cuma namazı sonrası köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından şehit Cemil Erkek tekbirler ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Milli Savunma BakanıNurettin Canikli de şehidin naaşını omuzlayarak son görevini yaptı. 
 

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