TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.
Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.
04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Resmen açıkladı! Türkiye kupası..
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