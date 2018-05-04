Trump'tan kritik açıklama! Yakında öğreneceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirvenin tarihi ve mekanının belirlendiğini duyurdu. Trump, ayrıntıların belirlendiğini ve herkesin yakında her şeyi öğreneceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yapacağı tüm dünyanın beklediği tarihi görüşme öncesi, görüşmenin yeri ve zamanın belli olduğunu, detayların yakında açıklanacağını söyledi.

TRUMP NEREDE BULUŞMAK İSTEDİĞİNİ DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile Kuzey ve Güney Kore sınırındaki ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde görüşmek istediğini ifade etti.

Trump, "Görüşme için çok sayıda ülke düşünülüyor. Ancak Kuzey ve Güney Kore'nin sınırındaki Barış/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkeden daha sembolik, önemli ve kalıcı bir mekan olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadesini kullanmıştı.

RUSYA SORUŞTURMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Rusya soruşturmasında özel savcı Robert Mueller'e ifade verecek olan Trump, kendisine yöneltilecek soruların basına sızmasının ardından da Savcı Mueller ile görüşmeyi çok istediğini çünkü Rusya ile gizli bir anlaşma söz konusu olmadığını belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere; "Onunla konuşmayı çok isterim. Çok fazla isterim. Him kimse benden daha fazla konuşmayı isteyemez çünkü biz yanlış hiçbir şey yapmadık. Ancak adil davranıldığından emin olmalıyım çünkü herkes açık bir şekilde cadı avı olduğunu görüyor" dedi.

130 BİN DOLAR VAKASI

Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani'nin ABD Başkanı'nın Michael Cohen'e, geçmişte ilişki yaşadığı Stormy Daniels'e verdiği 130 bin doları geri ödediğini açıklamasıyla ilgili de Trump, "Giuliani harika bir adam ve doğruları düzgün olacaktır" dedi.