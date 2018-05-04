04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Salah gönülleri fethetti! Ülkesi için bunu yaptı

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Salah gönülleri fethetti! Ülkesi için bunu yaptı
Mohamed Salah, temiz su sorunu yaşanan memleketi Nagrig'de 350 bin euroluk bir araziyi, su arıtma tesisi yapılması için bağışladı.
Salah gönülleri fethetti! Ülkesi için bunu yaptı Salah gönülleri fethetti! Ülkesi için bunu yaptı Salah gönülleri fethetti! Ülkesi için bunu yaptı

Sezonun en büyük sürprizlerinden Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, saha içinde olduğu kadar saha dışında yaptıkları ile de alkış topluyor.

Mısırlı yıldız, memleketi Nagrig'de bir su arıtma tesisi inşa etmek üzere büyük bir araziyi bağışladı. Salah'ın bağışladığı arazinin yaklaşık 350 bin euro değerinde olduğu kaydedildi.

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Nagrig Belediye Başkanı Shtayeh, Salah için, "Ülkesini ve memleketini çok seviyor. Sürekli buraya gelmekten zevk alıyor" derken, eski öğretmeni Matrawy Abu Habsah ise, "Onu çocukluğundan beri tanıyorum. Bize bir yabancı değil. Böyle işler hakkında çok konuşmaz ancak insanlara sürekli yardım eder" dedi.

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