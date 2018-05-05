05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Mezarlıkta 'Gizemli kız' pususu!

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Mezarlıkta 'Gizemli kız' pususu!
Çorum’da, bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık’ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli kızı yakalamak için gelen çok sayıda kişi mezarların arasında arama çalışması yaptı.
Mezarlıkta 'Gizemli kız' pususu! Mezarlıkta 'Gizemli kız' pususu! Mezarlıkta 'Gizemli kız' pususu!

Çorum’da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olayla ilgili sır perdesi sürerken vatandaşlarında gizemli kızın bulmak için Ulu Mezarlık’ta nöbet tutmaya devam ediyor. 

ÇORUM GİZEMLİ KIZIN PEŞİNDE

Gizemli kızın bulunması için yapılan çalışmalardan yine sonuç çıkmazken gencinden yaşlısına her yaş grubundan insan Ulu Mezarlık'ta akşam saatlerinden itibaren toplanmaya devam ediyor. Gece mezarlığa girişlerin yasak olması ve görevlilerin uyarılarına rağmen vatandaşlar sabaha kadar mezarlık içerinde gizemli kızı bulmak için el feneriyle arama yapıyor. 

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Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, gizemli kızın başında beklediği iddia edilen Fatma Ç.’nin mezarının bulunduğu bölgeye güvenlik kamerasının yanı sıra Emniyet Müdürlüğü tarafından geceleri ısıya ve harekete duyarlı fotokapan yerleştirildi. 

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Zaman zaman ise mezar aralarında pusuya yatan grup gizemli kızın ortaya çıkmasını bekledi. Bazıları da mezar aralarına yatıp garip sesler çıkartıp korku salmak için çaba harcadı.

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