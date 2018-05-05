CHP'yi uyardı: Meral sizi satacak!

Önder, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması durumunda "başkan yardımcılığı" için AK Parti ile anlaşacağını iddia etti.

"2. TURA ADAYIMIZ DEMİRTAŞ KALACAK"

Önder, ikinci tura adayları Selahattin Demirtaş'ın kalacağını savundu.

"CHP HÜSRANA UĞRAYACAK"

4'lü ittifakın gerçekçi bir seçenek sunamayacağını ifade eden Önder, "Meral Akşener ve çevresi kendilerinin ikinci tura kalacağını iddia ediyorlar. Eğer ikinci tura kalmazlarsa CHP gibi bunlara umut bağlayanlar hüsrana uğrayacak. Eğer ikinci tura kalırlarsa gidip AKP ile anlaşacaklar. Başkan yardımcılığı konusunda" dedi.

"VEKİL OLAMAZSAM SİNEMAYA DEVAM"

Sırrı Süreyya Önder yeniden milletvekilli adayı olup olmayacağı konusunda ise "Buna partim karar verir. Sinemayla da olsa vekillikle de olsa HDP fikriyatı ile yoluma devam edeceğim" açıklamasında bulundu.