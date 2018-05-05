05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Fransa'da alarm! Macron için zor günler geliyor

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetin politikalarına karşı 22 ve 26 Mayıs'ta büyük gösteriler düzenleneceği duyuruldu.
Fransa'da alarm! Macron için zor günler geliyor
Fransa'da alarm! Macron için zor günler geliyor Fransa'da alarm! Macron için zor günler geliyor Fransa'da alarm! Macron için zor günler geliyor

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Monde'de yer alan habere göre, hükümetin 2022 Kamu Eylem Planı kapsamında gideceği değişikliklere karşı memurlar, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde gösteri düzenleyecek.

EN BÜYÜK ÜÇLÜ İLK KEZ YAN YANA!

Haberde, ülkenin üç büyük sendikası Fransa Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CFDT), Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü'nün (FO) de dahil olduğu 9 sendikanın, kamu çalışanları lehine yürüyüş düzenleyeceği bildirildi.

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Ülkenin en büyük üç sendikasının liderlerinin ilk defa sokağa birlikte çıkacağı vurgusu yapılan haberde, "Uzun süredir birlikte görmediğimiz sendikaların liderleri, 22 Mayıs'ta aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Paris'te yürüyüşün başını çekecekler." ifadesi kullanıldı.

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CGT sendikası şimdiye kadar ülkede düzenlenen çeşitli gösterilere sürekli katılım gösterirken, CFDT ve FO tarafsız kalmayı tercih etmişti.

MACRON'A KARŞI HALK DALGASI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikaları ve çok sayıda alanda yürürlüğe konulan reform çalışmalarını protesto amacıyla 26 Mayıs'ta ulusal çapta eylem planının devreye sokulacağı duyuruldu.

Muhalefetteki aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki parti, sendika ve STK'ların ortak eylem düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Melenchon, perşembe akşamı bir araya gelen çok sayıda parti, STK ve sendika temsilcisinin, Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarına karşı, sosyal adaleti sağlama ve dayanışma amacıyla bir halk dalgası oluşturacak gösteri ve yürüyüşler düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını belirtti. Ülke genelinde 26 Mayıs'ta düzenlenecek eylemin boyutu ve içeriği üzerinde görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Melenchon, 16 Mayıs'a kadar konu hakkındaki müzakerelerin devam edeceğini ve bu tarihten sonra eylem planının netlik kazanacağını kaydetti.

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