05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Sokaktan ilk tepki! O sözü unutmadık

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Sokaktan ilk tepki! O sözü unutmadık
Türkiye’nin büyük hedeflere ulaşma yolundaki dönüm noktası olan 24 Haziran seçimine 49 gün kaldı. Vatandaşlara CHP’li Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl baktıklarını soruldu. İnce’ye kendi memleketinden bile tepki var.
Sokaktan ilk tepki! O sözü unutmadık Sokaktan ilk tepki! O sözü unutmadık Sokaktan ilk tepki! O sözü unutmadık

Yurdun dört bir yanından vatandaşlar CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgili konuştu. Yalovalı İnce'ye kendi memleketinden 'Bir faydasını görmedik' eleştirisi yapılırken, Kahramanmaraşlılardan ise "Maraş dondurmacısı kılıklı diyerek bize hakaret ettiği günleri unutmadık" tepkisi geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi aday olmayıp İnce'yi aday göstermesini eleştiren vatandaşlar İnce'nin 'zoraki' aday yapıldığı görüşünde. İşte görüşler:

'Dondurmacı kılıklı' lafını unutmadık

ALAATTİN GENÇOĞLAN-K.MARAŞ

Tam CHP'ye yakışır bir aday. 'Maraş dondurmacısı kılıklı' diyerek bizlere hakaret ettiği günleri unutmadık. Kahramanmaraş'tan avucunu yalar. CHP bu millete bakış açısını İnce'yi aday göstererek bir kez daha kanıtlamıştır.

CHP partiyi vermedi millet Türkiye'yi verir mi?

RAMAZAN KARA - K.MARAŞ

Muharrem İnce Türkiye'ye güvenceymiş. Buna kargalar bile güler. Muharrem İnce'ye CHP'liler bile güvenip kendi partilerinin genel başkan yapmadı da bu millet onu bu ülkenin başına getirir mi sanıyorlar.

İnsanları küçümseyen zihniyette biri

MEHMET HARIKÇI - ADIYAMAN

İnsanları kılık kıyafetleriyle yargılayan, küçümseyen zihniyette biri. CHP'nin vekili olabilir ama bu milletin başı, bu ülkeyi temsil eden makamın ismi olamaz. Gerçek CHP'lilerin bile oy vereceğini sanmam.

'Gider tavuk beslerim' demişti, beslesin

ZAFER CANLI -ADIYAMAN

"2014'te AK Parti yüzde 49 oy alsın, bırakırım siyaseti. Gider tavuk beslerim"demişti. Bu yüzden ona Tavukçu Muharrem demişler. Ne sözünün eri olup istifa etti, ne de gidip tavukçuluk yaptı. Onun için en hayırlısı tavukçuluk yapmak.

Hangi yüzle çıkacak halkın karşısına

YAHYA TETİK - SIIRT

Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı yapacak, ülkeyi yönetecek bir kabiliyete sahip değil. Muharrem İnce'ye şunu sormak istiyorum. Ramazan ayının ortasında halkın karşısında içki yudumluyordu. Cumhurbaşkanı seçildiği zaman hangi yüzle vatandaşların karşısına çıkacak?

Bence kirli bir hesaplaşma var

MEHMET DAŞ -BATMAN

CHP, diğer seçimlerde oldu gibi yine yenileceği için Kılıçdaroğlu kendisine parti içinde rakip gördüğü İnce'yi kurban seçti. CHP'nin hezimeti halinde İnce'nin artık CHP Genel Başkanlığı için aday olamayacağını hesaplayan Kılıçdaroğlu, kirli bir hesaplaşma derdinde.

İnce'nin halkta bir karşılığı yok

ADEM ÖZKAN - ANKARA

Muharrem İnce kazanamaz, çünkü CHP'nin özü sözü bir değil. Erdoğan kazanacaktır. Çünkü sokakta herkesin alım gücü iyi, arabalar lüks. Sağlık sistemi düzeldi, memurların, emeklilerin maaşları rahatça ödeniyor. Muharrem İnce'nin halkta bir karşılığı yok.

Yalova'ya bir hizmetini görmedim

CANER ÖZER - YALOVA

İnce'nin ülkemizin genel olarak durumuna baktığımız zaman ben pek faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Ben Yalova'nın yerlisiyim. Şu ana kadar 'Memleketim' diyerek Yalova'ya bir hizmet yaptığını görmedim. Ülke için ne yapar onu düşünemiyorum bile...

Bir dedikleri diğerini tutmuyor

ZEKİ AKYÜREK - VAN

İnce'nin Cumhurbaşkanı olması halinde ülkenin halini düşünmek bile istemiyorum. Kısacası memleketi yıkacaklar. CHP'nin siyaset anlayışı halkın iradesini yansıtmıyor. Bir dedikleri diğerini tutmuyor.

Kılıçdaroğlu'nun karizması çizildi

GÜLHANIM KOYUNCU - KAYSERİ

İnce, Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibiydi. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle İnce'yi kendisine tehdit olmaktan çıkardı. Düşünün ki bir parti, liderini değil milletvekilini aday gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun karizması çizildi.

İnce'yi tasfiye edip koltuğunu korudu

ZAFER GÖÇER -KAYSERİ

CHP'nin Muharrem İnce'yi aday göstermesi Kılıçdaroğlu'nun korkaklığını gösterdi. Bu bir generalin savaşa girmekten korkup ordusunu alt kademe bir subaya teslim etmesine benziyor. Kılıçdaroğlu önünde engel gördüğü İnce'yi böylece tasfiye edip koltuğunu korumak istiyor.

Mecbur kalıp aday yaptılar

HALİL SOLCUN -SİLOPİ

CHP uzun süre aday aradı ve bulamadı. Artık mecburiyetten son günde Muharrem İnce'yi gösterdiler. Zaten onlarda seçimi kazanmayacaklarını biliyorlar. Bence seçimleri yine Recep Tayyip Erdoğan kazanır.

Halk böyle muhalefete prim vermez

BARIŞ AKYÜNCÜ - İSTANBUL

CHP seçmeni öncelikle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkaramadığını görmeli. Partinin lideri Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetmeye aday olamadı. Çatı adayı projeleri de çöktü. Aday çıkmayınca parti içinde muhalefet olan İnce'yi aday gösterdiler. Bu ülke böyle bir muhalefete prim vermez.

SABAH

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