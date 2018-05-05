05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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ABD'li komutan ağzından kaçırdı: Biz mücahitiz

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ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Robert Neller, çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında 'ABD Kuvvetleri ve Afgan partnerlerinin Afganistan'ın mücahitleri' olduğunu söylerek dinleyenleri şok etti.
ABD'li komutan ağzından kaçırdı: Biz mücahitiz
ABD'li komutan ağzından kaçırdı: Biz mücahitiz ABD'li komutan ağzından kaçırdı: Biz mücahitiz ABD'li komutan ağzından kaçırdı: Biz mücahitiz

Deniz Kuvvetlerinin düzenlediği basın toplatısında konuşan Robert Neller, ABD'nin Afganistan'daki stratejisi ile ilgili şöyle konuştu:"Demek istediğim şu, biliyorsunuz kendini özgürlük savaşçısı, mücahit olarak tanımlayan teröristlerle savaşıyoruz. Mücahit değiller, adi suçlular. Bunun Arapça karşılığı "Takfiri" olmalı. Onlar dönekler. İslam'ın arkasına saklanıyorlar. Uyuşturucu satıyorlar. Masum insanları öldürüyorlar. Gerçek İslam bu değil. Afgan ordusu ve Amerikalılar olarak biz mücahitiz. Mücahit biziz."

Afganistanlı yetkililer pazartesi günü sabah saatlerinde başkent Kabil'de istihbarat kuruluşlarının,elçiliklerin ve NATO merkezinin bulunduğu Şaş Darak bölgesinde yaşanan çifte intihar saldırısında 25 kişinin öldüğünü duyurmmuştu.

 

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