AK Parti'nin en çılgın projesi! CHP'nin alnı secdeye değdi

Milletin değerleriyle kavgalı CHP, söz konusu ‘oy’ olunca farklı bir kimliğe büründü. ‘Dini siyasete alet etmeyin’ sloganını dilinden düşürmeyen CHP’nin adayı İnce, seçim yarışına cuma namazı kılarak başladı.

95 yıllık tarihi boyunca milletin değerleriyle kavgalı olan ve onları ‘irtica’, ‘mürteci’ gibi ifadelerle tehdit gören Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), umut ettiği vesayet sistemi AK Parti iktidarlarıyla yıkılınca, milletin değerlerini hatırladı. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterilen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, adaylığının açıklanmasının hemen ardından ilk olarak Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret etti, ardından da Hacı Bayram Camii’nde Cuma Namazı kıldı.

TÜRBE VE CAMİ AÇILIMI

Muharrem İnce’ye, Hacı Bayram Camii’ne gelişinde Bülent Tezcan ve Engin Altay eşlik ederken, CHP’lilerin büyük bir kısmı Cuma Namazı kılmak yerine eski Meclis’in önünde beklemeyi tercih etti. CHP’li Muharrem İnce, adaylık sürecini, CHP’lilerin alışık olmadığı tarzda başlattı. Önce Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesine girerek dua etti, ardından da Hacı Bayram Camii’nde Cuma Namazını eda etti. Daha sonra ilk Meclis binasının önüne geçen Muharrem İnce, Atatürk’ün de 23 Nisan 1920’de Hacı Bayram Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra saat 14.00’de 1. Meclis’te açılış yaptığını anlattı. İnce, “Bugün aynı tarihi mekanlarda sizlerle yürek yüreğe, gönül gönüle hep beraberiz” dedi. Ramazan ayında gece 01.30’da mitingler olacağının altını çizdi.

CHP’NİN UMUDU BİTTİ

Muharrem İnce’nin CHP’li olarak adaylığını Cuma günü açıklaması, ardından türbeleri yasaklayan bir partinin mensubu olarak türbeye gitmesi ve seçim yarışına Cuma Namazı sonrası başlaması ‘CHP’de 95 yıllık viraj’ yorumlarına sebep oldu. Sosyal medya kullanıcıları, artık ‘Eski Türkiye’de olduğu gibi askeri darbeler, yargı ve bürokratik vesayetle iktidar olamayacağını anlayan CHP’nin milleti hatırlamak durumunda kaldığını yazdı.

TARİHİ İLE ÇELİŞTİ

9 Eylül 1923’te kurulan CHP, başka partinin olmadığı ‘şeflik’ yıllarında, idamlar, baskılar, gazete kapatmalar, dini eğitimin yasaklanması, camilerin satılması ya da ahır yapılması, tekke ve türbelerin kapatılması da dahil pek çok antidemokratik uygulama ile hatırlanıyor. CHP çok partili yıllarda da ancak darbeler ve vesayet odaklarının desteği ile iktidar ya da iktidar ortağı olabilmişti. İnce’nin ziyaret ettiği türbe de, diğer türbeler gibi, 30 Kasım 1925 tarihinde yürürlüğe giren 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlar ile Bazı Ünvanların Men ve İlgasına Dair Kanun ile kapatılmıştı.

AK PARTİ İLE BİTTİ

2002’den itibaren AK Parti iktidarları döneminde atılan demokratikleşme adımları ve vesayet odaklarının bir bir ortadan kaldırılması, CHP’nin dayanaklarını da bitirmiş oldu. Muharrem İnce’nin seçim yarışını Cuma günü türbe ziyareti ve Cuma Namazı ile başlatması, CHP tarihiyle çelişki olarak yorumlanırken, buna mecbur kaldığı görüşünü de güçlendirmiş oldu.

‘MUHARREM İNCE GEL BAKALIM BURAYA’

Muharrem İnce’nin adaylığının açıklandığı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İnce’yi çağırırken kullandığı, “Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı, Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya” ifadesi ‘müsamere tarzı’ yorumlarına sebep oldu. Kampanyasını ‘Cuma Namazı’ ile başlatacağını söyleyen İnce, başörtüsü ve Atatürk vurgularını da sıkça yaptı. İnce’nin, “Biz kavga edeceğiz, sana iftira atacağız, karalayacağız diyorlarsa, daniskasını yaparım!” sözleri ise Kılıçdaroğlu’nun ‘Kavgacı aday istemiyoruz’ söylemini boşa çıkardı.

‘DİSKALİFİYE EDİLDİ’

Muharrem İnce’nin adaylığını yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Kılıçdaroğlu başarılı bir taktik uygulamıştır. Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün olmayan rakibini cumhurbaşkanı adayı göstermek suretiyle onu diskalifiye etmiştir” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de “MHP’ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur” ifadesini kullandı.