05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:10Güneş 05:51Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:11Yatsı 21:45
    • 25°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 178,629 0.49
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

AK Parti'nin en çılgın projesi! CHP'nin alnı secdeye değdi

»
Milletin değerleriyle kavgalı CHP, söz konusu ‘oy’ olunca farklı bir kimliğe büründü. ‘Dini siyasete alet etmeyin’ sloganını dilinden düşürmeyen CHP’nin adayı İnce, seçim yarışına cuma namazı kılarak başladı.
AK Parti'nin en çılgın projesi! CHP'nin alnı secdeye değdi
AK Parti'nin en çılgın projesi! CHP'nin alnı secdeye değdi AK Parti'nin en çılgın projesi! CHP'nin alnı secdeye değdi AK Parti'nin en çılgın projesi! CHP'nin alnı secdeye değdi

95 yıllık tarihi boyunca milletin değerleriyle kavgalı olan ve onları ‘irtica’, ‘mürteci’ gibi ifadelerle tehdit gören Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), umut ettiği vesayet sistemi AK Parti iktidarlarıyla yıkılınca, milletin değerlerini hatırladı. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterilen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, adaylığının açıklanmasının hemen ardından ilk olarak Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret etti, ardından da Hacı Bayram Camii’nde Cuma Namazı kıldı.

TÜRBE VE CAMİ AÇILIMI

Muharrem İnce’ye, Hacı Bayram Camii’ne gelişinde Bülent Tezcan ve Engin Altay eşlik ederken, CHP’lilerin büyük bir kısmı Cuma Namazı kılmak yerine eski Meclis’in önünde beklemeyi tercih etti. CHP’li Muharrem İnce, adaylık sürecini, CHP’lilerin alışık olmadığı tarzda başlattı. Önce Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesine girerek dua etti, ardından da Hacı Bayram Camii’nde Cuma Namazını eda etti. Daha sonra ilk Meclis binasının önüne geçen Muharrem İnce, Atatürk’ün de 23 Nisan 1920’de Hacı Bayram Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra saat 14.00’de 1. Meclis’te açılış yaptığını anlattı. İnce, “Bugün aynı tarihi mekanlarda sizlerle yürek yüreğe, gönül gönüle hep beraberiz” dedi. Ramazan ayında gece 01.30’da mitingler olacağının altını çizdi.

CHP’NİN UMUDU BİTTİ

Muharrem İnce’nin CHP’li olarak adaylığını Cuma günü açıklaması, ardından türbeleri yasaklayan bir partinin mensubu olarak türbeye gitmesi ve seçim yarışına Cuma Namazı sonrası başlaması ‘CHP’de 95 yıllık viraj’ yorumlarına sebep oldu. Sosyal medya kullanıcıları, artık ‘Eski Türkiye’de olduğu gibi askeri darbeler, yargı ve bürokratik vesayetle iktidar olamayacağını anlayan CHP’nin milleti hatırlamak durumunda kaldığını yazdı.

TARİHİ İLE ÇELİŞTİ

9 Eylül 1923’te kurulan CHP, başka partinin olmadığı ‘şeflik’ yıllarında, idamlar, baskılar, gazete kapatmalar, dini eğitimin yasaklanması, camilerin satılması ya da ahır yapılması, tekke ve türbelerin kapatılması da dahil pek çok antidemokratik uygulama ile hatırlanıyor. CHP çok partili yıllarda da ancak darbeler ve vesayet odaklarının desteği ile iktidar ya da iktidar ortağı olabilmişti. İnce’nin ziyaret ettiği türbe de, diğer türbeler gibi, 30 Kasım 1925 tarihinde yürürlüğe giren 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlar ile Bazı Ünvanların Men ve İlgasına Dair Kanun ile kapatılmıştı.

AK PARTİ İLE BİTTİ

2002’den itibaren AK Parti iktidarları döneminde atılan demokratikleşme adımları ve vesayet odaklarının bir bir ortadan kaldırılması, CHP’nin dayanaklarını da bitirmiş oldu. Muharrem İnce’nin seçim yarışını Cuma günü türbe ziyareti ve Cuma Namazı ile başlatması, CHP tarihiyle çelişki olarak yorumlanırken, buna mecbur kaldığı görüşünü de güçlendirmiş oldu.

‘MUHARREM İNCE GEL BAKALIM BURAYA’

Muharrem İnce’nin adaylığının açıklandığı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İnce’yi çağırırken kullandığı, “Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı, Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya” ifadesi ‘müsamere tarzı’ yorumlarına sebep oldu. Kampanyasını ‘Cuma Namazı’ ile başlatacağını söyleyen İnce, başörtüsü ve Atatürk vurgularını da sıkça yaptı. İnce’nin, “Biz kavga edeceğiz, sana iftira atacağız, karalayacağız diyorlarsa, daniskasını yaparım!” sözleri ise Kılıçdaroğlu’nun ‘Kavgacı aday istemiyoruz’ söylemini boşa çıkardı.

‘DİSKALİFİYE EDİLDİ’

Muharrem İnce’nin adaylığını yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Kılıçdaroğlu başarılı bir taktik uygulamıştır. Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün olmayan rakibini cumhurbaşkanı adayı göstermek suretiyle onu diskalifiye etmiştir” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de “MHP’ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur” ifadesini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
24 Haziran'ın kazananı belli! Hepsinin orayla bir bağı var24 Haziran'ın kazananı belli! Hepsinin orayla bir bağı varAK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize Güneysulu olduğu herkes tarafından bilinirken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in de Rize ile ailevi bağları olduğu ortaya çıktı!
AK Parti'nin en çılgın projesi! CHP'nin alnı secdeye değdiAK Parti'nin en çılgın projesi! CHP'nin alnı secdeye değdiMilletin değerleriyle kavgalı CHP, söz konusu ‘oy’ olunca farklı bir kimliğe büründü. ‘Dini siyasete alet etmeyin’ sloganını dilinden düşürmeyen CHP’nin adayı İnce, seçim yarışına cuma namazı kılarak başladı.
Ortalık kan gölüne döndü!Ortalık kan gölüne döndü!Beykoz’da bir kişi, aracını park ettiği boş arazide kendisinden para isteyen değnekçinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Teröristleri kaçıran şebeke göçertildiTeröristleri kaçıran şebeke göçertildiTerörist ve göçmenleri sahte evraklarla yurt dışına kaçıran ve uluslararası bağlantıları tespit edilen insan kaçakçılığı şebekesi çökertildi.
Sokaktan ilk tepki! O sözü unutmadıkSokaktan ilk tepki! O sözü unutmadıkTürkiye’nin büyük hedeflere ulaşma yolundaki dönüm noktası olan 24 Haziran seçimine 49 gün kaldı. Vatandaşlara CHP’li Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl baktıklarını soruldu. İnce’ye kendi memleketinden bile tepki var.
İttifakın gizli ortağı belli oldu!İttifakın gizli ortağı belli oldu!Ülkelerinde AK Parti’ye yönelik seçim engellemelerini ‘yasalarına’ dayandıran Avrupa ülkelerinin çifte standardı bir kez daha gün yüzüne çıktı.
  • CHP'yi uyardı: Meral sizi satacak!05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:50
  • İstanbul’da havada panik!05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:20
  • Mezarlıkta 'Gizemli kız' pususu!05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:20
  • Gözyaşları içinde bunları söyledi! ‘Kökleri kurusun köpeklerin’04 Mayıs 2018 Cuma 17:35
  • Türkiye günlerdir bunu konuşuyor! Polis haberi alır almaz harekete geçti04 Mayıs 2018 Cuma 16:45
  • HDP’ye operasyon! Öcalan'a ait...04 Mayıs 2018 Cuma 16:44
  • Fuhuş operasyonu! Aralarından 5'i memur çıktı04 Mayıs 2018 Cuma 15:55
  • Ege'de Türk gemisi Yunan savaş gemisiyle çarpıştı!04 Mayıs 2018 Cuma 15:17
  • Soylu uyardı: 'Suriyeli yalanına' dikkat!04 Mayıs 2018 Cuma 15:12
  • Sahada tam performans! İlk kez kullanıldı04 Mayıs 2018 Cuma 15:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri