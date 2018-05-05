05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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24 Haziran'ın kazananı belli! Hepsinin orayla bir bağı var

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AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize Güneysulu olduğu herkes tarafından bilinirken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in de Rize ile ailevi bağları olduğu ortaya çıktı!
24 Haziran'ın kazananı belli! Hepsinin orayla bir bağı var
24 Haziran'ın kazananı belli! Hepsinin orayla bir bağı var 24 Haziran'ın kazananı belli! Hepsinin orayla bir bağı var 24 Haziran'ın kazananı belli! Hepsinin orayla bir bağı var

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu yanıtını buldu.

CHP'nin kapalı grup toplantısında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, oy birliğiyle aday olarak belirlendi.

İNCE'NİN ANNESİ YALOVA'YA RİZE'DEN GÖÇMÜŞ!

Kaçkar TV'den Dilek Onay Can'ın haberine göre; CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce'nin ailesinin Rize'nin Çayeli ilçesinden 1922 yılında Yalova'ya göç ettiği ve asıl köklerinin Çayeli ilçesi Büyükköy'e dayandığı öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in ise Rize Fındıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olması siyasette "Rize" faktörünü ortaya koydu.

BABA ERDOĞAN RİZE'DEN 13 YAŞINDA AYRILDI

Öte yandan, doğma büyüme İstanbul Kasımpaşalı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan 13 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmiş ancak memleketi ile bağını hiç koparmamıştı.

Bu bağı Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürdürmüş ve baba ocağı Güneysu ilçesinde bir ev yaptırmıştı.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU DA "MANEVİ" RİZELİ

Ayrıca, bu ilginç durumla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Yıldıray Oğur "Rize" denklemine bir siyasetçiyi daha ekledi.

Oğur, "Erdoğan Rizeli, Muharrem İnce'nin annesi Rizeli, Meral Akşener'in eşi Rizeli. Sonuç: Kasa daima kazanır. Temel Bey'i de isimden Rizeli sayabiliriz. Sonuç değişmez!" diye yazdı.

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