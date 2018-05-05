05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Korgeneral Temel Afrin'de Şehitler Tepesi'ni inceledi

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Afrin'de terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten komutan 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel, Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti.
Korgeneral Temel Afrin'de Şehitler Tepesi'ni inceledi
Korgeneral Temel Afrin'de Şehitler Tepesi'ni inceledi Korgeneral Temel Afrin'de Şehitler Tepesi'ni inceledi Korgeneral Temel Afrin'de Şehitler Tepesi'ni inceledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 1083 rakımlı Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti.

KOMUTAN TEMEL KAHRAMANI OLDUĞU BÖLGEDE

8 askerimizin şehit düştüğü ve 13 askerimizin yaralandığı 'Kel Tepe'sinin adı şehitlerimizin anısına istinaden "1083-Şehitler Tepesi" olarak değişmişti. Bölgede terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı yapılan başarılı harekatın ardından Korgeneral İsmail Metin Temel, tepeyi gezdi.

Beraberindeki heyet ile birlikte, jandarma birlikleri ile 1083 rakımlı Şehitler Tepesini ziyaret eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, bölgede incelemelerde bulundu.

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