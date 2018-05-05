05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Resmen açıkladı! G.Saray başkanlığına sürpriz aday

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Resmen açıkladı! G.Saray başkanlığına sürpriz aday
Ozan Korkut, Galatasaray'a başkan adayı oldu ve listesini açıkladı.
Resmen açıkladı! G.Saray başkanlığına sürpriz aday Resmen açıkladı! G.Saray başkanlığına sürpriz aday Resmen açıkladı! G.Saray başkanlığına sürpriz aday

 

Ozan Korkut, Galatasaray Kulübü'nün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.

Korkut listesinde, geçmişte sarı kırmızılı kulüpte görev yapan Adnan Öztürk, Burak Elmas ve Mete İkiz gibi isimlere yer verdi.

Korkut'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar S. Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin, Burak Altınbaşak, M. Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.

Galatasaray'da başkan adayları: Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu, Ozan Korkut

Mustafa Cengiz listesi

Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru.

Ali Fatinoğlu listesi

Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Prof.Dr.Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuoğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı, Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.

Dursun Özbek'in listesi

Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, M. Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, M. İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, H. Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil, Cenk Eyüboğlu, M. Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.

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