ABD'li sözcü saçmaladı! Afrin Harekâtı yüzünden...

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle binlerce sivilin yerinden edildiğini ve bu sivillerin evlerine dönüşüne izin verilmediğini söyledi.

Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Nauert, "Afrin'deki durumu yakından takip ediyoruz. 140.000 kişi yerlerinden edildi. Sivillerin evlerine dönmelerine izin verilmediğini görüyoruz. İnsani koşullar konusundaki ciddi endişelerimizi dile getiriyoruz" dedi.

Nauert, bölgede hayatın normale dönmesi için gerekli adımların atılması gerektiği yönünde çağrıda bulunduklarını ifade etti ve "Suriye'nin kuzeybatısında rol oynayan uluslararası aktörlere sesleniyoruz, buna Türkiye ve Rusya da dahil. İnsani yardımın ulaşmasına izin verilmeli ve sivillerin evlerine dönmesi için gerekli koşullar oluşturulmalı" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yakın zamanda Washington'da gerçekleşmesi beklenen görüşmede Afrin ve yerinden edilen siviller konusunun gündeme gelebileceğini de ifade etti.