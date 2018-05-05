Ruslar çok iddialı! Rakibimiz bile olamaz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Türkiye'nin imzaladığı anlaşmayla bağlı olarak yaptığı S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı açıklamasını değerlendiren Rus uzman Leonkov, S-400 füze savunma sistemlerinin taşıdıkları özellikler s

Rus haber ajansı Sputnik'in sorularını yanıtlayan "Arsenal Oteçestva" dergisinin askeri uzmanı Aleksey Leonkov, "S-400'ün en yakın rakibiABD'nin Patriot sistemi. Ancak Patriot, sadece menzil değil, hedeflerin kapsamı ve diğer birçok özellik bakımından S-400'ün gerisinde" dedi.

"RAKİBİMİZ DEĞİL"

Patriot'un Suudi Arabistan'da kullanılması sonucunda bu sistemin Irak Savaşı dönemindeki eksikliklerinin hâlâ giderilmediğini gördüklerini kaydeden Leonkov, bu nedenle ABD'li sistemlerini Rus sistemlerinin ciddi rakibi olarak göremeyeceklerini vurguladı.