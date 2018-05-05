05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Ruslar çok iddialı! Rakibimiz bile olamaz

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Ruslar çok iddialı! Rakibimiz bile olamaz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Türkiye'nin imzaladığı anlaşmayla bağlı olarak yaptığı S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı açıklamasını değerlendiren Rus uzman Leonkov, S-400 füze savunma sistemlerinin taşıdıkları özellikler s
Ruslar çok iddialı! Rakibimiz bile olamaz Ruslar çok iddialı! Rakibimiz bile olamaz Ruslar çok iddialı! Rakibimiz bile olamaz

 

Rus haber ajansı Sputnik'in sorularını yanıtlayan "Arsenal Oteçestva" dergisinin askeri uzmanı Aleksey Leonkov, "S-400'ün en yakın rakibiABD'nin Patriot sistemi. Ancak Patriot, sadece menzil değil, hedeflerin kapsamı ve diğer birçok özellik bakımından S-400'ün gerisinde" dedi.

"RAKİBİMİZ DEĞİL"

Patriot'un Suudi Arabistan'da kullanılması sonucunda bu sistemin Irak Savaşı dönemindeki eksikliklerinin hâlâ giderilmediğini gördüklerini kaydeden Leonkov, bu nedenle ABD'li sistemlerini Rus sistemlerinin ciddi rakibi olarak göremeyeceklerini vurguladı.

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