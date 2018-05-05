'Suudi Arabistan ve BAE, o ülkeyi işgal ediyor'

Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkür Karman, Yemen Devlet Başkanından Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Yemen’den ayrılmasını istediğini, BAE'nin kendi çıkarları yönünde hareket ettiğini belirtti.

Nobel Ödüllü Tevekkür Karman yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki Arap koalisyonun Yemen’in birliğini ve bütünlüğünü bozarak limanlarını, kıyılarını, petrol ve enerji kaynaklarını ve adalarını işgal ettiğini söyledi.

Karman, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon tarafından gerçekleştirilen Kararlık Fırtınası Operasyonunun "Tarih’teki en büyük yalan" olduğunu söyleyerek, BAE‘nin Yemen’i işgal etmeye çalıştığını, Sokotra adasındaki servetlerini çaldığını dile getirerek, Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi’den BAE’nin faaliyetlerinin sonlandırması çağrısında bulundu.