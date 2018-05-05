Yunan'a ses etmeyen ABD, Türkiye'ye saldırıyor!

ABD, bir diğer NATO ülkesi olan Yunanistan'ın S-300'lerine dair hiçbir şey söylemezken, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 sistemlerine yönelik yersiz 'endişelerini' dile getirmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Türkiye bir NATO ülkesi, dolayısı ile NATO’daki ortaklarınızla uyumlu silahlar satın almanız beklenir. Biz bu sistemlerin NATO sistemi ile uygunluğunu görmüyoruz" dedi.

NATO'nun güney sınırını teşkil eden ve bu konumuyla yalnızca kendisi değil, diğer birçok NATO üyesi ülkeyi de koruyan Türkiye'nin Suriye ve Irak topraklarından gelen tehlikelere karşı yıllardır NATO'yu göreve çağırmasına sağır kalan ABD, söz konusu Türkiye'nin kendi göbeğini kendi keserek hava savunma sistemi edinmesi konusunda "NATO ortaklığı" bahanesini öne sürmeye devam ediyor.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Türkiye gibi bir diğer NATO ülkesi olan Yunanistan'ın Rus yapımı S-300 sistemlerine yönelik hiçbir açıklama yapmayan ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gerçekleştirdiği bir basın toplantısında Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, DHA'nın aktardığına göre, "Türkiye’nin S-400 sistemi edinmesi konusunda kaygılarımız olduğunu söyledik. Türkiye bir NATO ülkesi, dolayısı ile NATO’daki ortaklarınızla uyumlu silahlar satın almanız beklenir. Biz bu sistemlerin NATO sistemi ile uygunluğunu görmüyoruz." açıklamasında bulundu.