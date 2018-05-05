10 bin 151 kişi mercek altında

10 Temmuz 2010'daki KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek testine yönelik soruşturma kapsamında 10 bin 151 adayın sınav sonuçlarının ve örgütle irtibatlı olup olmadığının incelendiği bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı belirlenen 10 Temmuz 2010'daki KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek testine yönelik soruşturma kapsamında 10 bin 151 adayın sınav sonuçlarının ve örgütle irtibatlı olup olmadığının incelendiği, haklarında yeterli delil bulunan 887'si hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından iddianame düzenlendiği bildirildi.

Söz konusu KPSS'nin Eğitim Bilimleri testine giren 3 bin 227 kişi, soruların sızdırılmasına yönelik soruşturmanın şüphelisiydi. Örgütün yöneticisi konumunda bulunduğu ve soruları dağıttığı belirlenen 38 kişi de aynı soruşturmanın zanlıları arasındaydı. Bunların çoğu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eğitim Bilimleri testi zanlısı yaklaşık 50 kişi hakkındaki soruşturma ise halen açık durumda.

KPSS soruşturması sırasında FETÖ çatı davasının sanıklarından firari Mehmet Hanefi Sözen'in Genel Sekreteri olduğu Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinin ofis elemanı Berat Koşucu'nun, Isparta Yalvaç'ta ikamet eden Baki Saçı'ya KPSS sorularını elektronik postayla gönderdiği belirlenmişti.

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin ilk davanın sanıklarından Baki Saçı'nın dizüstü bilgisayarında inceleme yapan TÜBİTAK uzmanları, Eğitim Bilimleri testinin yanı sıra Genel Yetenek ve Genel Kültür testi soru ve cevaplarını içeren dosyalara da ulaşmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2015'te bunun üzerine, Eğitim Bilimleri testine yönelik soruşturmanın devamı niteliğinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri sorularının sızdırılmasına ilişkin ayrı soruşturma açmıştı.

10 BİN 151 KİŞİ MERCEK ALTINDA

Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun'un koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, her biri 60 soru olan Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerine girerek, 90'ın üzerinde net yapan 64 bin 543 kişi bulunduğu tespit edildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yaptığı incelemeler sonucu bu kişilerin 10 bin 151'inin sınav sonuçları ve FETÖ ile irtibatları olup olmadığı incelemeye alındı.

Bu kapsamda sınav kitapçıkları ve cevap kağıtları ÖSYM'den istendi ve bilirkişi raporları aldırıldı. Ayrıca ÖSYM'den gelen verilere göre analiz çalışması yaptırıldı. Sonuçlar, 2005-2012 arasındaki sınavlarda 2 testte de 50-60 arası doğru yapan aday sayısının 2010'da dikkati çeken oranda arttığını ortaya koydu.

TÜBİTAK'ın inceleme raporunda, Saçı'nın bilgisayarından elde edilen 60 Genel Yetenek testi sorusunun 55'inin, yine 60 Genel Kültür testinin ise 48'inin 10 Temmuz 2010'daki KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde çıktığına işaret edildi.

DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Soruşturma dosyasındaki analiz raporlarına göre, 2010 hariç olmak üzere, 2005-2012 arasında Genel Yetenek testinde 60 sorunun tamamını da doğru yanıtlayan aday en fazla 2007'de oldu. O yıl doğru yanıt veren aday sayısı 441 olarak gerçekleşti. Soruşturulan 2010 sınavında ise bin 28 kişi soruların tamamına doğru yanıt verdi.

Genel Kültür testinde ise aynı dönemdeki 5 sınavda 60 net yapan aday çıkmadı. 2006'da 1, 2007'de ise 3 aday 60 soruyu da doğru yanıtladı. Soruşturulan sınavda ise bu testin tamamını doğru yanıtlayan 5 kişi oldu.

Söz konusu yıllar arasında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde 57-60 arasında net yapan aday sayıları şöyle:

Genel Yetenek testi:

Yıl 60 net 59 net 58 net 57 net

2005 141 515 1.066 1.599

2006 153 619 1.438 2.308

2007 441 1.425 2.793 4.349

2008 354 1.348 2.960 4.713

2009 6 46 178 467

2010 1.028 2.532 4.963 7.859

2011 46 248 741 1.704

2012 11 74 386 974

Genel Kültür testi:

Yıl 60 net 59 net 58 net 57 net

2005 yok 6 19 77

2006 1 20 122 278

2007 3 11 65 170

2008 yok 4 15 78

2009 yok 2 1 10

2010 5 33 116 450

2011 yok yok 3 22

2012 yok 10 45 124

887 KİŞİ HAKKINDA İNCELEME

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Abbas Arınan, şu ana kadar, KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki sonuçları ile durumları şüpheli görülen ve haklarında yeterli delile de ulaşılan 887 kişi hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı iddianame düzenledi. İddianameler, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.