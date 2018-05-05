05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Gemi kazası Atina'yı karıştırdı! Görevden alındı

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Ege'de dün Türk ticari gemisi ile Yunan savaş gemilerinin çarpışmasıyla ilgili olarak Yunan tarafında yeni bir gelişme yaşandı.
Gemi kazası Atina'yı karıştırdı! Görevden alındı
Gemi kazası Atina'yı karıştırdı! Görevden alındı Gemi kazası Atina'yı karıştırdı! Görevden alındı Gemi kazası Atina'yı karıştırdı! Görevden alındı

 

Kaza dün Midilli adası yakınlarında meydana gelmişti. Türk bayraklı 73 metrelik "Karmate" isimli genel kargo gemisi ile Yunan bayraklı 54,8 metre uzunluğundaki "Armatolos" adlı savaş gemisi Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpıştı. Kazada gemiler hasar gördü, ancak yaralanan olmadı.

GEMİNİN KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Kazadan sonra Yunan tarafında yeni bir gelişme yaşandı. YunanistanSavunma Bakanı Panos Kammenos Yunan savaş gemisinin, Türk ticaret gemisiyle bir kazaya karışmasına çok sert tepki gösterdi. Onun emriyle Yunan savaş gemisi Armatolos’un komutanı seyir emniyeti için gerekli tedbirleri alamadığı gerekçesiyle görevden alındı. Hakkında soruşturma başlatılan komutanın yerine başka bir komutan atandı.

KAZA İLE ALAKALI TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kazaya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "4 Mayıs 2018 günü saat 04.08'de, İzmir'den Tekirdağ'a 2 bin 150 ton çimento yükü ile gitmekte olan Türk bayraklı 73 metrelik Karmate isimli genel kargo gemisi zararsız geçiş hakkını kullanarak seyir halinde iken Yunan Bayraklı 54,8 metre boyundaki Armatolos isimli savaş gemisi ile Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpışmıştır. Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Çarpışma sonrasında Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Yunanistan Arama Kurtarma Merkezi arasında koordinasyon sağlanmıştır. Karmate isimli gemide deniz seviyesinin 3 metre üzerinde, baş üstü sancak baş omuzluğunda 3,5 - 4 metre arası eğilme ve burkulma şeklinde hasar oluştuğu, Armatolos isimli savaş gemisinin ise iskele baş omuzluğunda hafif maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Çarpışma sonrasında saat 04.10 itibariyle her iki gemi yollarına devam etmiştir. Karmate gemisi Türk karasularına doğru rota değiştirerek saat 05.15'te Dikili Limanı idari sahasına ulaşmıştır. Kaza ile ilgili idari tahkikat devam etmektedir."

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