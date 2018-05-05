Albayrak, Afrin'deki başarının sırrını açıkladı

Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Afrin harekatının başarısından bahseden Bakan Albayrak, "Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var" dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Bugünü o kadar okumalıyız ki geleceğe öyle adım atalım. Her bir kurumun, devletin hedefi vardır. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefi var.

Bu yolculuk içerisinde bir hedefimiz var. Bu ülkeyi bir üst lige çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu süreç hepimizden tek tek başlıyor.

Bugünü doğru okursak, geleceği planlarız. Geleceği en iyi gençlerin okuduğuna inanıyorum.

AFRİN'DEKİ HAREKATTA BAŞARILI OLMAMIZDA...

Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var.

Sadece ilim yeterli değil, ilim imtihanı çok zordur. Faziletli bir ilime ulaşmak amacımız olmalı.

Şunu aklımızdan çıkarmayacağız; 'Bugün dünden iyi olacak.'