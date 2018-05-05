05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:10Güneş 05:51Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:11Yatsı 21:45
    • 27°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 178,629 0.49
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

Albayrak, Afrin'deki başarının sırrını açıkladı

»
Albayrak, Afrin'deki başarının sırrını açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Albayrak, Afrin'deki başarının sırrını açıkladı Albayrak, Afrin'deki başarının sırrını açıkladı Albayrak, Afrin'deki başarının sırrını açıkladı

Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Afrin harekatının başarısından bahseden Bakan Albayrak, "Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var" dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Bugünü o kadar okumalıyız ki geleceğe öyle adım atalım. Her bir kurumun, devletin hedefi vardır. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefi var.

Bu yolculuk içerisinde bir hedefimiz var. Bu ülkeyi bir üst lige çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu süreç hepimizden tek tek başlıyor.

Bugünü doğru okursak, geleceği planlarız. Geleceği en iyi gençlerin okuduğuna inanıyorum.

AFRİN'DEKİ HAREKATTA BAŞARILI OLMAMIZDA...

Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var.

Sadece ilim yeterli değil, ilim imtihanı çok zordur. Faziletli bir ilime ulaşmak amacımız olmalı.

Şunu aklımızdan çıkarmayacağız; 'Bugün dünden iyi olacak.' 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Artık yerli! Türkiye'nin her yerinde kullanılacakArtık yerli! Türkiye'nin her yerinde kullanılacakUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın gelecek hafta Kars'ta yapılacak seremoniyle hizmete gireceğini belirtti.
Ankara'da sel felaketiAnkara'da sel felaketiAnkara'da öğle saatlerinde başlayan yağış, hayatı felç etti. Yaklaşık bir saat süren sağanak, Mamak ilçesini sular altında bıraktı. Sel suları çok sayıda iş yeri ve araca zarar verdi.
Mustafa Tuna: 500 yılda olan bir afetMustafa Tuna: 500 yılda olan bir afet500 yılda olan bir afet. Bunun gibisi olmadı. Şu anda ölü yok. Kayıp yok. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Çok ciddi bir hasar var.
TSK'ya yeni silah... Fırtına "Boran"a dönüştüTSK'ya yeni silah... Fırtına "Boran"a dönüştüTürk Silahlı Kuvvetlerinin lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak yeni bir silah sistemi üretildi.
Adana'da Suriyelilerin gizli yaşamı!Adana'da Suriyelilerin gizli yaşamı!Adana polisi Suriyeli göçmenleri denetlemek için onların yoğunlukta yaşadığı yerde özel harekat polisinin de katılımıyla uygulama yaptı.
Albayrak, Afrin'deki başarının sırrını açıkladıAlbayrak, Afrin'deki başarının sırrını açıkladıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu.
  • Sabaha kadara duvara yazardık05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:40
  • Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı!05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:07
  • Korgeneral Temel Afrin'de Şehitler Tepesi'ni inceledi05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:00
  • 10 bin 151 kişi mercek altında05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:27
  • Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:20
  • Kritik görevdeki bürokratlar fişlenmiş05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:19
  • 24 Haziran'ın kazananı belli! Hepsinin orayla bir bağı var05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:00
  • AK Parti'nin en çılgın projesi! CHP'nin alnı secdeye değdi05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:40
  • Ortalık kan gölüne döndü!05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:03
  • Teröristleri kaçıran şebeke göçertildi05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri