Mustafa Tuna: 500 yılda olan bir afet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mamak'ta yaşanan sel baskınıyla ilgili konuştu: 500 yılda olan bir afet. Bunun gibisi olmadı. Şu anda ölü yok. Kayıp yok. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Çok ciddi bir hasar var.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mamak'ta yaşanan sel baskınıyla ilgili konuştu: 500 yılda olan bir afet. Bunun gibisi olmadı. Şu anda ölü yok. Kayıp yok. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Çok ciddi bir hasar var.