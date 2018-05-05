05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:10Güneş 05:51Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:11Yatsı 21:45
    • 23°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 178,629 0.49
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de AK Parti Kadın Kolları İl Kongresinde konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor;

Seni kalpten selamlıyorum Kayseri. Bize sizler gibi yol arkadaşları nasip eden rabbim hamd ediyorum. Rekor bir oyla bize destek olan tüm Kayserilere şükranlarımı sunuyorum. 

Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? Oyumu Cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamento da AK Parti'ye vermeyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mısınız? Bu oyunu tezgahı da bozacağız. 24 Haziran'da münafıklar çetesini yere gömeceğiz. 

Ayrıntılar Geliyor...

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Şimdi Türkiye'yi Kayseri'yi şaha kaldırma zamanıdır.

24 Haziran güçlü Türkiye'nin müjdesi olacak.

Siyasetimizin merkezine hep samimiyet koyduk. Ana muhalefet partisi günlerce nereye savrulacaklarını bilemediler. Kurmaya çalıştıkları çatı uçtu gitti. 24 Haziran'da demokrasi kazanacak millet kazanacak.

Bir daha 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar, 17-25 Aralık'lar, 15 Temmuz'lar olmasın diye millet el koydu meseleye. 16 Nisan halk oylamasıyla dediniz ki 'artık söz de karar da milletindir.' Artık yönümüzü geleceğe çevirdik, büyük hedeflere yürüyoruz. Şimdi zaman Türkiye'yi şaha kaldırma zamanıdır. Şimdi zaman Türkiye'yi 100'üncü yılının hedeflerine ulaştırma zamanıdır. Şimdi zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı yapma zamanıdır.

24 Haziran'la ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'adayım' diyemedi ana muhalefet partisi başkanı. Allah aşkına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı doğal olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa, millet niye oy versin, niye güvensin? Niye iktidar yapsın?

Vatandaşın biri diyor ki siz CHP'nin vaadlerini yapıyorsunuz. Bir vatandaşta diyor ki CHP nasılsa iktidar olamayacak onların vaadlerini de AK Parti yapıyor. Bizim farkımız budur. 

Bir kez el sıkıştıktan, barıştıktan sonra hiçbir vatandaşımız da yasal olmayan, imara uymayan yapı yapmayacak. Yaparsanız bir daha bizden bir şey beklemeyin. Bunu yaptıranlar, müsamaha gösterenler, gerekli tedbiri almayanlara da en ağır cezayı vereceğiz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması: PKK'ya ağır darbe!TSK'dan son dakika açıklaması: PKK'ya ağır darbe!Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen hafta terör örgütlerine yönelik yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, 2'si lider kadroda olmak üzere 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de AK Parti Kadın Kolları İl Kongresinde konuşuyor...
Piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü!Piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü!Şırnak'ın Silopi ilçesinde piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 12 öğrencinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul'da 'tek teker magandası' dehşet saçtıİstanbul'da 'tek teker magandası' dehşet saçtıPendik'te ön tekerini kaldırarak ilerlemek istediği motosikletinin kontrolünü kaybeden kişi kaldırımdakilerin arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 5 kişi yaralandı.
Sloganı yazanlar gözaltına alındıSloganı yazanlar gözaltına alındıMeral Akşener'in Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara "Her An Her şey Olabilir" yazısını yazan 2 kişi gözaltına alındı.
Artık yerli! Türkiye'nin her yerinde kullanılacakArtık yerli! Türkiye'nin her yerinde kullanılacakUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın gelecek hafta Kars'ta yapılacak seremoniyle hizmete gireceğini belirtti.
  • Ankara'da sel felaketi05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:34
  • Mustafa Tuna: 500 yılda olan bir afet05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:30
  • TSK'ya yeni silah... Fırtına "Boran"a dönüştü05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:20
  • Adana'da Suriyelilerin gizli yaşamı!05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:00
  • Albayrak, Afrin'deki başarının sırrını açıkladı05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:57
  • Sabaha kadara duvara yazardık05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:40
  • Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı!05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:07
  • Korgeneral Temel Afrin'de Şehitler Tepesi'ni inceledi05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:00
  • 10 bin 151 kişi mercek altında05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:27
  • Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri