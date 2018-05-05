Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor;

Seni kalpten selamlıyorum Kayseri. Bize sizler gibi yol arkadaşları nasip eden rabbim hamd ediyorum. Rekor bir oyla bize destek olan tüm Kayserilere şükranlarımı sunuyorum.

Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? Oyumu Cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamento da AK Parti'ye vermeyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mısınız? Bu oyunu tezgahı da bozacağız. 24 Haziran'da münafıklar çetesini yere gömeceğiz.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Şimdi Türkiye'yi Kayseri'yi şaha kaldırma zamanıdır.

24 Haziran güçlü Türkiye'nin müjdesi olacak.

Siyasetimizin merkezine hep samimiyet koyduk. Ana muhalefet partisi günlerce nereye savrulacaklarını bilemediler. Kurmaya çalıştıkları çatı uçtu gitti. 24 Haziran'da demokrasi kazanacak millet kazanacak.

Bir daha 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar, 17-25 Aralık'lar, 15 Temmuz'lar olmasın diye millet el koydu meseleye. 16 Nisan halk oylamasıyla dediniz ki 'artık söz de karar da milletindir.' Artık yönümüzü geleceğe çevirdik, büyük hedeflere yürüyoruz. Şimdi zaman Türkiye'yi şaha kaldırma zamanıdır. Şimdi zaman Türkiye'yi 100'üncü yılının hedeflerine ulaştırma zamanıdır. Şimdi zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı yapma zamanıdır.

24 Haziran'la ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'adayım' diyemedi ana muhalefet partisi başkanı. Allah aşkına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı doğal olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa, millet niye oy versin, niye güvensin? Niye iktidar yapsın?

Vatandaşın biri diyor ki siz CHP'nin vaadlerini yapıyorsunuz. Bir vatandaşta diyor ki CHP nasılsa iktidar olamayacak onların vaadlerini de AK Parti yapıyor. Bizim farkımız budur.

Bir kez el sıkıştıktan, barıştıktan sonra hiçbir vatandaşımız da yasal olmayan, imara uymayan yapı yapmayacak. Yaparsanız bir daha bizden bir şey beklemeyin. Bunu yaptıranlar, müsamaha gösterenler, gerekli tedbiri almayanlara da en ağır cezayı vereceğiz.