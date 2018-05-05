Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş’un Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk ettiği maçta tribünlerde sargı bezli sarı-lacivertli taraftarlar dikkat çekti. Saha kenarında kafalarında sargı bezi ile yer alan 6 taraftar, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’e göndermede bulundu.
05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Şenol Güneş'e olay gönderme!
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