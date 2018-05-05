TSK'dan son dakika açıklaması: PKK'ya ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen hafta terör örgütlerine yönelik yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, 2'si lider kadroda olmak üzere 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin'in teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na başarıyla devam edildiği belirtildi.



TSK'dan yapılan haftalık bilgilendirmede 28 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Hakkari, Diyarbakır, Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi:



"İcra edilen operasyonlarda; ikisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, 19 adet piyade tüfeği, 2 adet AT-4 tanksavar füzesi, 1 adet Doçka uçaksavar, 1 adet Law silahı olmak üzere toplam 23 adet silah ele geçirilmiş, 22 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 7 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Operasyonlarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."



Etkili hudut güvenliği kapsamında yapılan denetimlerde, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 967 kişinin yakalandığına yer verilen bilgilendirmede, terör örgütünün finans kaynaklarına da darbe vurulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:



"PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 0.23 kg uyuşturucu, 24.550 paket kaçak sigara, 390 küçükbaş hayvan ve 14 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır."



FIRAT KALKANI HAREKÂTI



TSK'nın bilgilendirmesinde Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde normalleşme çalışmalarına katkı sağlandığı belirtilerek, "Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."



İDLİB BÖLGESİ



Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması amacıyla Suriye'nin İdlib bölgesinde TSK birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı ve şu ana kadar 9 gözlem noktasının inşa edildiği bölgede yeni gözlem noktalarının faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir" denildi.



4 BİN 403 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



TSK'nın Suriye'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden arındırılması için 20 Ocak günü Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattığı vurgulanan bilgilendirmede, harekât kapsamında sivillere ve çevreye zarar verilmediği vurgulandı. TSK'nın harekâtın başından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisleri hedef almadığı vurgulanan açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin ve kara ateş destek vasıtalarının envanterinde de bulunmadığına dikkat çektiği yasaklanmış mühimmat kullanmadığı belirtildi.



TSK birliklerince Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlayarak Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalıştığına vurgu yapılan bilgilendirmede, harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 4 bin 403 olduğu belirtildi.



Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 askerin şehit olduğu 223 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, 18 Mart günü kontrol altına alınan Afrin'de şu ana kadar 208 mayın ve 1134 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.



Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, TSK'nın mücadelesini son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdüreceğine dikkat çekilerek şöyle denildi:



"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."

