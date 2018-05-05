"Artık mümkün değil"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu.



'GERİ GETİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'



Erdoğan, ''Türkiye artık geri döndürülemez bir yola girmiştir. On yıllardır sorun, kriz ve kaos üreten mevcut yapının devam etmesi veya geri getirilmesi mümkün değildir.'' ifadelerini kullandı.



Ülkenin ve milletin geleceği için tek bir proje dahi ortaya koyamayanlar, bakıyorsunuz seçimlerde eski Türkiye'yi geri getirmekten, eski sisteme geri dönmekten bahsediyorlar. İkballerini ve koltuklarını eski köhne sistemin boşluklarına borçlu bu kesimler, milleti mümeyyiz olarak görmüyor ancak bilmiyorlar eski hal muhal, yeni hal bunlar için ya izmihlal.

Türkiye artık geri döndürülemez bir yola girmiştir. On yıllardır sorun, kriz ve kaos üreten mevcut yapının devam etmesi veya geri getirilmesi mümkün değildir.







'KILIÇDAROĞLU İÇİN DE YAPTIK'



Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Gelsin, gelsin. At denize, balık bilmezse Halik bilir. Ben ona diyorum ki yaptığımız yollardan geç, Osmangazi Köprüsü'nden geç, Avrasya Tüneli'nden geç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geç. Geçerken şöyle bir de CD'yi koysunlar, orada senin hakikaten aracında özellikle CD çalara, orada dinle. Hele hele az önce Esat Kabaklı'nın, dinledik ya, hele hele 'Gez Oğlum'u dinlerse bir başka olur. Hani Tatlıses diyor ya 'Afrin'i dolaş da gel', bir de onu dinletmek lazım. Daha ileri gidip Münbiç'i dolaş da gel. İstese de istemese de biz bu yolda durmak yok, yola devam dedik, gideceğiz



'KAYSERİLİ İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAZ'



15 yıl içerisinde en başarılı olduğumuz alanlardan biri de sağlık oldğunu görüyorum. Bu hizmetin kesilmesine izin vermeyin. Kayserili kardeşlerim, yüzde 68 oy oranıyla tarihi bir başarıya imza attı. Benim tanıdığım Kayserili hiçbir işi şansa tesadüfe bırakmaz.



''Parlementoda güçlü bir grubumuz olmazsa zayıf kalırız'' diyen Erdoğan ''bunlara parlamentoda da cumhurbaşkanlığı makamında da gereken dersi vereceğiz'' dedi.