Kasımpaşa Trabzonu beşledi!

Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Kasımpaşa'nın gollerini 11 ve 74. dakikalarda Diagne, 22 ve 59. dakikalarda Trezeguet, 45+1'de Mensah atarken Trabzonspor'un sayılarını 17 ve 48. dakikalarda Filip Novak kaydetti.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu 77. dakikada, Hubocan ise 87. dakikada kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 49 puanda kaldı, Kasımpaşa ise puanını 43'e çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu,
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Okay Yokuşlu, Hubocan, Novak, Kucka, Onazi (Dk. 79 Rodallega), Sosa (Dk. 65 N'Doye), Olcay Şahan (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe (Dk. 81 Murillo), Mensah (Dk. 78 Ahmet Ildız), Trezeguet (Dk. 89 Eduok), Diagne
Goller: Dk. 11 ve 74 Diagne, Dk. 22 ve 59 Trezeguet, Dk. 45+1 Mensah (Kasımpaşa) Dk. 17 ve 48 Novak (Trabzonspor)
Kırmızı Kartlar: Dk. 77 Okay Yokuşlu, Dk. 87 Hubocan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Trezeguet, Dk. 71 Ramazan Köse (Kasımpaşa) Dk. 60 Sosa, Dk. 68 Onazi, Dk. 75 Kucka, Dk. 76 Burak Yılmaz (Trabzonspor)