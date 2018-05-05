İstanbul uçağında yangın çıktı!

Erzurum’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gidecek uçakta kalkıştan kısa bir süre önce yangın çıktı.
Yangın nedeniyle yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
|İmsak 04:10
|Güneş 05:51
|Öğle 13:07
|İkindi 16:58
|Akşam 20:11
|Yatsı 21:45
Erzurum’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gidecek uçakta kalkıştan kısa bir süre önce yangın çıktı.
Yangın nedeniyle yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...