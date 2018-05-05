05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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İstanbul uçağında yangın çıktı!

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İstanbul uçağında yangın çıktı!
Erzurum’dan İstanbul Sabiha Gökçen havaalanına gidecek uçakta kalkıştan kısa süre önce yangın çıktı.
İstanbul uçağında yangın çıktı! İstanbul uçağında yangın çıktı! İstanbul uçağında yangın çıktı!

 

Erzurum’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gidecek uçakta kalkıştan kısa bir süre önce yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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