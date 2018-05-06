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Kod adı ‘Bayram’ unvanı ‘müdür’!

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FETÖ’nün Tuzla Piyade Okulu yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Erkan Can’ın, okul sorumlusu olarak görev yaptığı, örgütte ‘müdür’ unvanıyla tanındığı ve kod adının ‘Bayram’ olduğu belirlendi.
Kod adı ‘Bayram’ unvanı ‘müdür’!
Kod adı ‘Bayram’ unvanı ‘müdür’! Kod adı ‘Bayram’ unvanı ‘müdür’! Kod adı ‘Bayram’ unvanı ‘müdür’!

İstanbul’da terör örgütü FETÖ/PDY’nin Tuzla Piyade Okulu yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, önceki gün gözaltına alınan 10 şüpheli arasında bulunan isimlerden birinin, örgütün 15 Temmuz darbe girişimine kadar Tuzla Piyade Okul sorumlusu olarak görev yapan Bayram kod isimli Erkan Canolduğu ortaya çıktı. Sivil olan ve örgüt içerisinde sözde “müdür” unvanıyla görev yapan Can’ın, kendilerinden olmayan öğrencileri sahte ihbarlar yapıp kumpasla okullardan uzaklaştıran ekibin de başında bulunan isim olduğu tespit edildi.

En üst düzey isim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca terör örgütü FETÖ/PDY’nin Tuzla Piyade Okulu yapılanmasına yönelik önceki gün 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Kumpasla okuldan atıyorlar

Polisin tespitine göre; FETÖ okuldaki bütün öğrencileri mercek altında tutuyor, FETÖ’cü subay ve astsubay adaylarından aldığı bilgiler doğrultusunda FETÖ’cü olmayan ve örgütü benimsemeyen öğrenci ve askerler hakkında sahte ihbarlar yapıp kumpas kurarak hedef alınan isimleri okullardan atıyor ya da uzaklaştırıyordu.

Bu kumpasları ahlak dışı değişik iddialarla kurduğu tespit edilen FETÖ’nün, hedef aldığı öğrencilere diğer terör örgütleri üzerinden de kumpas kurduğu tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturmayı devam ettiren polisin son operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden adreslerinde bulamadığı 18 firari ismi yakalama çalışması devam ediyor.

Gözaltına alınan 10 kişiden birinin örgütün 15 Temmuz darbe girişimine kadar Tuzla Piyade Okulu sorumluluğunu yapan Erkan Can olduğu öğrenildi. Daha önceki iki operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden alınan ifadeler ve elde edilen bulgular ışığında yakalanan ve örgüt içerisinde sözde “müdür” unvanı verilen Can’ın, Tuzla’daki Piyade Komutanlığı’nda görev yapan ve Kara Harp ve Kara Astsubay Meslek Okulu öğrencileri yapılanması içerisindeki örgütün en üst düzey ismi olduğu ve 2012 yılından 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine kadar görevini sürdürdüğü tespit edildi.

‘Bilgin’e aktarılıyor

“Bayram” kod ismini taşıdığı da belirlenen sözde müdür Can’ın atadığı kişilerin altındaki konumlar da soruşturmayı yapan İstanbul TEM ekiplerince belirlendi. Altında beş müdür yardımcısı bulunduğu tespit edilen Can’ın, ayrıca farklı görevlerde üç ile yedi müdür yardımcısını daha görevlendirdiği de belirlendi.

Yapılanma içerisinde ‘müdür’ ve ‘müdür yardımcıları’nın yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başlayacak olan yeni mezun bekar FETÖ üyelerini örgüt içinde evlendirmekle görevli “izdivaç imamı”, “bilgi enformasyon sorumlusu”, “bilgi işlem mesulü” ve “bilgin” adı verilen görevlilerin de eklendiğinin tespit edildiği soruşturmada, okul içerisindeki tüm bilgilerin, kurulan ağla “bilgin” konumundaki kişide toplandığı ve oradan da müdüre, müdür vasıtasıyla da örgütün üst yöneticilerine aktarıldığı tespit edildi.

Tuzla Piyade Okulu’ndaki yapılanması ve çalışma sisteminin deşifre edildiği araştırmalarda FETÖ’nün, bu yapılanma sayesinde okullarda okuyan ve kendilerinden olmayan öğrenciler ile bazı TSK mensuplarına sahte ihbarlarla kumpas kurduğu da belirlendi.

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