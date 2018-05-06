06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:08Güneş 05:49Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:12Yatsı 21:46
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 178,629 0.49
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

36 F-16 pilotu ankesörden çıktı!

»
FETÖ’nün kripto üyelerinin belirlenmesi için yürütülen ‘ankesörlü telefon’ soruşturmasına F-16 pilotları da takıldı. Örgütün mahrem imamlarıyla ‘kontörlü-ankesörlü telefonlar’ üzerinde bağlantı kuran F-16 pilotu 33 şüpheli tutuklandı.
36 F-16 pilotu ankesörden çıktı!
36 F-16 pilotu ankesörden çıktı! 36 F-16 pilotu ankesörden çıktı! 36 F-16 pilotu ankesörden çıktı!

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasındaki iddialara göre, FETÖ’nün mahrem imamlarının deşifre olmamış kriptolu askerlere ‘ankesörlü telefonlar’ üzerinden ulaştıkları belirlendi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda bu konuda başlatılan incelemede halen deşifre olmayan ve FETÖ’yle bağlantıları bulunan çok sayıda subayın ismine ulaşıldı. Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından savcılık, Genelkurmay Başkanlığı’na yazı yazarak tespit edilen askerlerin ‘kontörlü telefon’ soruşturmasının şüphelileri olduğunu bildirdi. Aktif görevdeki askerler açığa alınırken, gözaltılar da başladı.

1,5 YIL AKTİF GÖREV

Mahrem imamlarla ankesörlü telefon üzerinde yaptıkları görüşmelerde deşifre edilen askerlerin arasında 36 F-16 pilotunun ismine de ulaşıldı. Farklı zamanlardaki operasyonlarda F-16 pilotu 36 şüpheli yakalandı. Pilotlardan 33’ü tutuklanırken 3’ünün sorgusu devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaklaşık 1.5 yıl aktif görev yapan pilotların ifadelerinde, örgüt içerisinde ‘abi’ olarak tabir ettikleri imamların deşifre olunmaması için kendilerini ankesörlü telefonlardan aradıklarını kabul ettikleri öğrenildi.

ÇÖZÜLME BAŞLADI

Ankesörlü telefonlarla örgütle bağlantılı askerlere ulaşan FETÖ’nün mahrem imamlarında çözülme başladığı öne sürülüyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den ‘yeniden toparlama’ talimatı alan mahrem imamlarından itirafçılar da çıkmaya başladı. Ankesörlü telefonlardan örgütle bağlantılı askerlere nasıl ulaştıklarını anlatan mahrem imamlar, çok sayıda da isim verdikleri belirlendi.

3 BİN KİŞİLİK İHRAÇ LİSTESİ

‘Ankesörlü telefon’ üzerinden yapılan görüşmelerde deşifre edilen 3 bin kriptolu TSK mensubunun meslekten ihraç edilmesi için de çalışmaların son noktaya geldiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, geçen ay yaptığı açıklamada, FETÖ’nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, “Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlık’a gönderdik” demişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Naim Sületmanoğlu'nun kızlarının 'Sekai' isyanıNaim Sületmanoğlu'nun kızlarının 'Sekai' isyanıNaim Süleymanoğlu’nun Japon gazeteciden kızı Sekai Mori’nin açtığı babalık davasına Naim’in 2 kızı itiraz etti: “Babamızın Sekai’yi bulamadığı, DNA örneği bıraktığı asılsız. İstese bulurdu, neden vasiyet bırakmadı? Sekai babamızın kızı değil, amacı miras.
36 F-16 pilotu ankesörden çıktı!36 F-16 pilotu ankesörden çıktı!FETÖ’nün kripto üyelerinin belirlenmesi için yürütülen ‘ankesörlü telefon’ soruşturmasına F-16 pilotları da takıldı. Örgütün mahrem imamlarıyla ‘kontörlü-ankesörlü telefonlar’ üzerinde bağlantı kuran F-16 pilotu 33 şüpheli tutuklandı.
Kod adı ‘Bayram’ unvanı ‘müdür’!Kod adı ‘Bayram’ unvanı ‘müdür’!FETÖ’nün Tuzla Piyade Okulu yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Erkan Can’ın, okul sorumlusu olarak görev yaptığı, örgütte ‘müdür’ unvanıyla tanındığı ve kod adının ‘Bayram’ olduğu belirlendi.
Meteorolojiden 17 ile uyarı!Meteorolojiden 17 ile uyarı!Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 17 şehirde bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
İyice yerleştiler! Sınırdan yeni görüntüİyice yerleştiler! Sınırdan yeni görüntüABD Başkanı Donald Trump, Suriye’den en kısa sürede askerini çekeceğini açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan son uydu fotoğrafları ABD’nin Suriye’den çıkmasını bırakın iyice yerleştiğini ortaya çıkardı.
Adana'da korkunç olay!Adana'da korkunç olay!Adana'da boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.
  • ABD'nin Afrin açıklamasına sert tepki!“06 Mayıs 2018 Pazar 07:25
  • İzmir'de operasyon! Çok sayıda gözaltı var06 Mayıs 2018 Pazar 07:11
  • İstanbul uçağında yangın çıktı!05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:56
  • "Artık mümkün değil"05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:53
  • TSK'dan son dakika açıklaması: PKK'ya ağır darbe!05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:24
  • Piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü!05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:23
  • İstanbul'da 'tek teker magandası' dehşet saçtı05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:00
  • Sloganı yazanlar gözaltına alındı05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:00
  • Artık yerli! Türkiye'nin her yerinde kullanılacak05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri