06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:08Güneş 05:49Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:12Yatsı 21:46
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 178,629 0.49
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

Türkiye tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde!

»
ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) görüşmeye başlıyor. Yasa taslağı, Pentagon Kongre'ye ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili rapor sunana dek, Ankara'ya büyük silah satışlarının askıya alınmasını öngörüyor.
Türkiye tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde!
Türkiye tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde! Türkiye tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde! Türkiye tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde!

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Silahlı Hizmetler Komisyonu, yıllık Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) gelecek hafta tartışmaya başlıyor.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun çoğunluktaki Cumhuriyetçi ve azınlıktaki Demokrat üealerinin elindeki özetleri inceledi.

"RAPOR GELENE KADAR TÜRKİYE'YE BÜYÜK SİLAH SATMAYALIM"

Reuters'a göre, yasa taslağı, Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) ABD ile Türkiye arasındaki ilişki hakkında bir rapor sunmasını ve bu rapor tamamlanana kadar Türkiye’ye büyük savunma ekipmanlarının satışını engellemeyi kapsıyor.

RUSYA VE ÇİN'E KARŞI DA MADDELER VAR

2019 yılı için 717 milyar dolarlık savunma bütçesi öngören taslakta Rusya’nın silah sanayine yeni yaptırımlar, Rusya ile askeri işbirliğine yasak ve Rusya ile siber savaşa daha fazla fon ayrılması da yer alıyor.

Çin'e karşı Tayvan'ın savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ABD kurumlarında Çin şirketleri olan  Huawei Technologies ve ZTE Corp'un riskli teknolojilerinin kullanılmasının yasaklanması öngörülüyor. Huawei ve ZTE 'Çin Komünist Partisi'nin istihbarat aygıtlarıyla bağlantılı' diye niteleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde!Türkiye tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde!ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) görüşmeye başlıyor. Yasa taslağı, Pentagon Kongre'ye ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili rapor sunana dek, Ankara'ya büyük silah satışlarının askıya alınmasını öngörüyor.
Suudi Arabistan ile Mısır arasında 80 anlaşma!Suudi Arabistan ile Mısır arasında 80 anlaşma!Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için 80 anlaşmaya imza atıldığı bildirildi.
Gemi kazası Atina'yı karıştırdı! Görevden alındıGemi kazası Atina'yı karıştırdı! Görevden alındıEge'de dün Türk ticari gemisi ile Yunan savaş gemilerinin çarpışmasıyla ilgili olarak Yunan tarafında yeni bir gelişme yaşandı.
ABD'den ikiyüzlü açıklama!ABD'den ikiyüzlü açıklama!ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" sebebiyle yaptığı açıklamada "Malta, Meksika, Rusya, Slovakya ve Afganistan'da gazetecilerin öldürülmesini kınarken", Gazze'de iki Filistinli gazeteciyi öldüren İsrail'den bahsetmedi.
Trump, sus payı verdiğini ilk kez kabul etti!Trump, sus payı verdiğini ilk kez kabul etti!ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen Stephanie Clifford adlı bir kadına seçimlerden önce "susması karşılığında" ödeme yapıldığını ilk kez kabul etti.
Yemekteki ayakkabı detayı pes dedirtti!Yemekteki ayakkabı detayı pes dedirtti!Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin bu hafta gerçekleştirdiği Ortadoğu temasları sırasında duraklarından biri İsrail'di.
  • ABD'nin Kudüs planını ortaya çıktı!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:09
  • Yunan'a ses etmeyen ABD, Türkiye'ye saldırıyor!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:08
  • 'Suudi Arabistan ve BAE, o ülkeyi işgal ediyor'05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:07
  • Ruslar çok iddialı! Rakibimiz bile olamaz05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:07
  • ABD'li sözcü saçmaladı! Afrin Harekâtı yüzünden...05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:06
  • Suudi Arabistan gerçek düşmanını açıkladı!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:06
  • Esed ve Rusya'dan hava saldırısı!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:05
  • ABD'li komutan ağzından kaçırdı: Biz mücahitiz05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:40
  • Fransa'da alarm! Macron için zor günler geliyor05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:00
  • Trump'tan kritik açıklama! Yakında öğreneceksiniz04 Mayıs 2018 Cuma 23:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri