06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
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Adana'da korkunç olay!

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Adana'da korkunç olay!
Adana'da boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da korkunç olay! Adana'da korkunç olay! Adana'da korkunç olay!

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde, bir  kişinin çığlık atarak çevresinden yardım istemesi üzerine evlerinden çıkan  vatandaşlar, bu kişinin kanlar içerisinde yol kenarında yattığını görünce durumu  sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazının bıçakla kesildiğini ve  aşırı kan kaybettiğini tespit ettikleri Emrah Derinpikap'ı ilk müdahalenin  ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Derinpikap'ın hayati tehlikesinin  bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmada, Derinpikap'ın  yaralı bulunduğu sokaktaki evinin iç ve dış duvarında da kan izlerine rastladı.

Anne ve babasının bir süre önce öldüğü belirtilen yaralının yalnız  yaşadığı öğrenildi.

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