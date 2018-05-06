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Taha Akgül ve Soner Demirtaş finalde

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Taha Akgül ve Soner Demirtaş finalde
Milli güreşçiler Taha Akgül ve Soner Demirtaş, erkekler serbest stilde finale yükseldi. Olimpiyat şampiyonu Taha, 125 kilo finalinde Gürcü Petriashvili ile karşılaşacak.
Taha Akgül ve Soner Demirtaş finalde Taha Akgül ve Soner Demirtaş finalde Taha Akgül ve Soner Demirtaş finalde

 

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaerkekler serbest stilde milli sporcular Taha Akgül ve Soner Demirtaş, finale yükseldi.

 

Kaspiysk kentindeki organizasyonun 6. gününde erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

125 kiloda Taha Akgül ve 74 kiloda Soner Demirtaş final vizesi alırken, 61 kiloda Recep Topal, 86 kiloda Fatih Erdin ve 92 kiloda Serdar Böke yarı final maçlarını kaybetti.

125 kiloda mindere çıkan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha, yarı finalde Rus Muradin Kushkhov'u 3-0 yenerek finale adını yazdırdı.

Kariyerinde 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi, yarın finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak. Taha, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finalde yenildiği Gürcü Petriashvili'den rövanşı almaya çalışacak.

Son iki Avrupa şampiyonu Soner Demirtaş, 74 kilo yarı finalinde dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü Küba asıllı İtalyan güreşçi Frank Chamizo Marquez ile karşı karşıya geldi.

Marquez önünde 3-0 geriye düşen Soner, son saniyede rakibini minderin dışına iterek aldığı puanla durumu 3-3 yaptı ve finale çıkan taraf olmayı başardı.

Olimpiyat ve dünya üçüncülüğü de bulunan Soner, yarın finalde Fransız Zelimkhan Khadjiev ile altın madalya mücadelesi verecek.

Milli güreşçiler Recep Topal ve Fatih Erdin yarı finalde Rus güreşçilere yenildi. 61 kiloda mindere gelen Recep, Gadzhimurad Rashidov'a 4-0, 86 kiloda Türkiye'yi temsil eden Fatih ise Artur Naifonov'a 4-2 kaybetti.

92 kiloda güreşen Serdar Böke de Azerbaycanlı Sharif Sharifov ile yaptığı yarı final müsabakasından 10-0 sayı tuşuyla mağlup ayrıldı.

Yarı final maçlarını kaybeden Recep Topal, Fatih Erdin ve Serdar Böke, yarın bronz madalya için mindere gelecek.

Milli güreşçilerden Serdar, Moldovalı Nicolai Ceban'ın rakibi olurken, Recep ve Fatih'in rakipleri repesaj müsabakalarının ardından netleşecek.

Erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda madalya müsabakaları yarın saat 18.00'de başlayacak.

Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan bronz madalyanın sahibi oldu

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, bronz madalya kazandı.

İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Selahattin, bronz madalya maçında son Avrupa üçüncüsü Slovenyalı David Habat ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen müsabakayı 5-1 geriye düşmesine rağmen 8-7 kazanan Selahattin, Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını elde etti. Türk sporcu, madalya sevincini minderde Türk bayrağıyla tur atarak yaşadı.

Milli güreşçi Selahattin, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyüklerde ilk kez güreştiğini belirterek, "Daha önce gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonu olmuştum ama büyükler çok farklı. İnandık, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çok iyi çalıştım. Hedefim şampiyonluktu ama bronz madalya aldım. Çok şükür, madalyanın kötüsü olmaz. İnşallah, bundan sonraki şampiyonalarda altın madalya kazanırım." ifadelerini kullandı.

İlk turda Belaruslu Viktar Serada'yı 6-1 yenen Selahattin Kılıçsallayan, çeyrek finalde Azerbaycanlı Haji Aliyev'e mağlup olmuştu. 

Selahattin, Azerbaycanlı güreşçinin finale yükselmesiyle çıktığı repesaj maçında Avusturyalı Gabriel Janatsch'ı sayı tuşuyla yenmişti.

Serbest stil 65 kiloda Azerbaycanlı Haji Aliyev Avrupa şampiyonu olurken, Rus Ilias Bekbulatov gümüş madalyada kaldı. Diğer bronz madalyayı ise Gürcü Vladimer Khinchegashvili aldı.

57 kiloda da altın madalya Azerbaycan'a gitti

Milli sporcu Ahmet Peker'in derece elde edemediği 57 kiloda da bir diğer Azerbaycanlı güreşçi Giorgi Edisherashvili, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ev sahibi Rusya'dan Zavur Uguev gümüş madalyayı boynuna takarken, üçüncülük kürsüsüne Sırp Stevan Andria Micic ve Belaruslu Uladzislau Andreyeu çıktı.

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