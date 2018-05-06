Şampiyon Ç.Rizespor'dan gol şov!

Spor Toto 1. Lig'de son hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Çaykur Rizespor, Play-Off'a kalan Gazişehir Gaziantep'i 4-2'lik skorla mağlup etti.
Gazişehir Gaziantep'in gollerini 14. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 42. dakikada Himmet Ertürk kaydetti.
Ev sahibi Çaykur Rizespor'un golleri 40. dakikada Samu, 45. dakikada Recep Niyaz, 69. dakikada Ümit Kurt ve 82. dakikada Furkan Şimşek'ten geldi.
Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor 69 puanla sezonu şampiyon olarak tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi. Gazişehir Gaziantep ise Play-Off'a kaldı.
GAZİANTEP'TE OYUNCULAR ALKIŞLADI
Gazişehir Gaziantep futbolcuları maça "Çaykur Rizespor'a Süper Lig'de başarılar dileriz" pankartı ile çıktı. Gazişehir Gaziantepli futbolcular sahaya çıkan Çaykur Rizesporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı da izledi.
Öte yandan her iki kulüp de birbirlerini sosyal medya hesabından kutladı. Gazişehir Gaziantep Kulübünün Twitter hesabından, "Ha uşaklar şampiyonluğunuz kutlu olsun daa! Süper Lig'de başarular dileyruk." paylaşımı yapılırken, Çaykur Rizespor Kulubü ise, "Rafıklar teşekkür ederik, play-off'tan sonra sizleri de bekliyk yanımıza" mesajıyla cevap verdi.