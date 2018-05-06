Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor maçı öncesi Bahçeşehir Okulları Stadı’nda düzenlenen ‘Alanyaspor'a Otobüs Teslim Töreni’ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve taraftarlar katıldı.
Kürsüye davet edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor'a hediye edilen otobüs için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'e teşekkür etti. Çavuşoğlu, "Otobüs şu anda Süper Lig'de ilk 4'te olan takımların kullandığı bir otobüs, yani en iyisi. Alanyasporumuza da Antalyasporumuza da en iyisi yakışır. Büyükşehir tarafından Alanyaspor için yapılan tesisten bahsedildi. Omuz omuza verdik. Arsa işini çözdük. Belediyede işin önemli kısmını hallediyor. Bugüne kadar Alanyasporumuza hizmet vermiş herkesi saygı ve şükranla yad ediyorum. İnşallah onlara layık oluruz. Antalya'mızda futbol adına ve diğer sporlar adına da güzel şeyler oluyor" dedi.
06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
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Alanyaspor'a otobüs hediye edildi
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