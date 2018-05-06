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Kemal Özdeş: Gol attıkça bozulduk

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Kemal Özdeş: Gol attıkça bozulduk
Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, 5-2 yendikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kemal Özdeş: Gol attıkça bozulduk Kemal Özdeş: Gol attıkça bozulduk Kemal Özdeş: Gol attıkça bozulduk

 

Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 5-2 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, farklı galibiyeti ardından konuştu.

''BÖYLE BİR SKOR BEKLEMİYORDUM''

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik direktör, ''Bu maçtan önce böyle farklı bir skor beklemiyordum. Maça iyi başlayan taraftık, golü de bulduk. Her gol attığımızda bizim oyunumuz bozulmaya başladı. Trabzonspor'da çok gol pozisyonuna girdi. İkinci yarıda daha çok topa sahip olmak istedik. Top bir o kalede, bir bu kalede oyun anlayışının Trabzonspor'a daha çok yarayacağını oyuncularıma söyledim. Blokları daha sağlam tuttuk, daha sağlam oynadık. Oyunu, ritmi oturttuk. Bu da rakibimizi strese soktu. İstediğimizi aldık.'' dedi.

''İLK 5 HEDEFİ ZOR GÖZÜKÜYOR''

İlk 5 hedeflerinin çok zor olduğunu belirten Kemal Özdeş, ''Trabzonspor çok iyi bir takım. 43 puan yaptık. İki yenilgi, ilk 5 hedeften bizi uzaklaştırmıştı. Matematiksel olarak bitmedi ama ilk 5 çok zor gözüküyor. Gelişmekte olan bir takımız. Gelecek yıl, iskeleti daha sağlam bir takım olacak. Daha az oyuncuya ihtiyacımız olacak. 3 puan aldığımız için mutluyum, Trabzonspor'a da başarılar.'' şeklinde konuştu.

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