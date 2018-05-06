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1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

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1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda play-off oynayacak takımlar ve eşleşmeleri belli oldu.
1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

 

Son hafta maçlarının ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off oynama hakkını elde eden son takım olmayı başardı.

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nden sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off'larda Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep mücadele edecek.

Play-off eşleşmeleri

Spor Toto 1. Lig'de play-off aşamasında ligi 3. sırada bitiren Boluspor ile 6. sıradaki Gazişehir Gaziantep ve 4. basamaktaki Ümraniyespor ile de beşinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşti. Lig statüsüne göre ilk maçlar 5 ve 6. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

İlk maçlar:

11 Mayıs Cuma

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor (Kazım Karabekir)

21.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)

Rövanş maçları:

15 Mayıs Salı

16.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediye)

20.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)

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