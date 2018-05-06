06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
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AK Parti'de tarihi gün!

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AK Parti'de tarihi gün!
AK Parti 24 Haziran seçimlerine ilişkin manifestosunu bugün İstanbul İl Kongresi'nde açıklayacak. Kongre bitimine kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
AK Parti'de tarihi gün! AK Parti'de tarihi gün! AK Parti'de tarihi gün!

AK Parti İstanbul 6.Olağan İstanbul İl Kongresi'ne saatler kaldı. 24 Haziran seçimlerine az bir zaman kala AK Parti'nin seçim manifestosunun açıklanacağı kongre öncesi çalışmalar tamamlandı.

İl genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı. Yerli ve yabancı 400’e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongrede, Erdoğan’ın salon dışında da yaklaşık 200 bin kişiye hitap etmesi bekleniyor. 

ERDOĞAN'IN HAYATINI ANLATAN FİLM

Kongreyle ilgili detaylar veren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Salon muhteşem, her haliyle çok güzel yarın Cumhurbaşkanımızın hem bir salona girmeden önce hayat hikayesini bir film halinde göreceğiz, ondan sonra da Cumhurbaşkanımız salona gelip manifestoyu tüm dünya ile paylaşacak" şeklinde konuştu..

YOLLAR KAPATILDI!

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla kongre bitimine kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün yapılacak AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla trafik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı’ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'na giden yolların kapanma noktaları şöyle; D-100 Karayolu Güney Ataköy istikameti yol girişleri, D-100 Karayolu Kuzey Bahçelievler istikameti yol girişleri, Ataköy Köprüsü üstü (yol Bahçelievler'den itibaren kesilecek), Rauf Orbay Caddesi Kuzey Yol Adnan Kahveci Bulvarı istikameti yol girişleri, Rauf Orbay Caddesi Güney Yol Adnan Kahveci Bulvarı istikameti yol girişleri.

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