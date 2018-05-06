06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
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İsrail-ABD karşı karşıya geliyor! Kritik gelişme

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İsrail, iki Amerikalı aktivisti, "BDS Hareketi" bünyesinde Batı Şeria'daki insan hakları eylemlerine katılmak üzere ülkeye girdiği gerekçesiyle sınır dışı etti.
İsrail-ABD karşı karşıya geliyor! Kritik gelişme
İsrail-ABD karşı karşıya geliyor! Kritik gelişme İsrail-ABD karşı karşıya geliyor! Kritik gelişme İsrail-ABD karşı karşıya geliyor! Kritik gelişme

 

İsrail Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'li 2 aktivist, Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi" bünyesinde Batı Şeria'daki insan hakları eylemlerine katılmak üzere ülkeye girdiği gerekçesiyle sınır dışı edildi.

Haberde, BDS Hareketi ile bağlantılarının olduğunu yalanlamalarına rağmen aktivistlerin 14 saat gözaltında tutulduğu belirtildi.

İsrail polisi geçen pazar Vincent Warren ve Katherine Franke adlı iki insan hakları savunucusunu Tel Aviv'deki havalimanında gözaltına almış, ardından sınır dışı etmişti.

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