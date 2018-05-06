Türkiye ABD'ye resti çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''F-35 uçağı satışının iptal edilmesi kabul edilebilir değil. Olursa Türkiye'den karşılığını alırlar.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk olduğu bir canlı yayın programında önemli açıklamlarda bulundu. Türkiye'de yargılanması süren ABD'li Rahip Branson konusunda Washington’dan gelen baskılara değinen Çavuşoğlu, ''Hukuki sürece Türkiye müdahale edemez. Mahkemenin sonucunu bekleyeceksiniz'' dedi.

ABD'YE NET MESAJ: TÜRKİYE'DEN KARŞILIĞINI ALIRLAR!

Türkiye'ye büyük silah satışlarının askıya alınmasının gündeme geldiği ABD'ye tepki gösteren Çavuşoğlu, ''F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar'' ifadesini kullandı. Önümüzdeki hafta ABD'ye giderek resmi temaslarda bulunacağını da vurguladı.

'S-400' AÇIKLAMASI

(S-400 alımı ve ABD'de Türkiye'ye ambargo uygulanmasının istenmesine yönelik soru üzerine) Çavuşoğlu, ''Her şeyden önce bir ülkenin başka ülkeyle ilişkileri üçüncü bir ülke tarafından bu şekilde sorgulanmaz. 'Ben büyük ülkeyim, istediğimi yaparım' dersen bunun karşılığına da hazır olman gerekiyor. Artık tek kutuplu dünya bitti. ‘Ben süper gücüm, herkes benim kanunuma uyacak’ diye bir şey yok. BM var, uluslararası örgütler var. Oralardan bir karar çıkarsa herkes uyar. Ama bir ülkenin aldığı karara ben uymak zorunda değilim. Dolayısıyla ABD’nin bize yaptırım uygulaması mantıksız ve yanlış. Ben de ABD'ye cevap veririm. Ne olacak? ABD bize ambargo veya bize yönelik bir adım atarsa Türkiye mutlaka buna cevap verir. Ama biz bunu arzu etmeyiz. Böyle bir duruma niye gelelim? ABD bu anlayıştan vazgeçmeli.

Biz S-400 yerine patriot da almak istedik. Neden veremedi ABD? Bizim sınırımızdaki patriotları niye çektiler? Bir tek İspanyolların ve İtalyanların var. Ama diğer ülkeler sınırımızdan patriotları bile çekti.

O yüzden benim hava sahamı korumam lazım. Korumak için de ihtiyacım olanları almam lazım. Benim acil olarak ihtiyacım var. Sen vermezsen ben başkasından alacağım. Hem vermiyorsun, hem de başkasından aldığım zaman bunu sorguluyorsun, yaptırım uygularım diyorsun. Türkiye senin emrine bir ülke değil ki. 'Bu ülkeden şunu alırsın, bunu alamazsın' diye konuşmak üst perdeden konuşmak veya tehdit etmek doğru bir yaklaşım değil ve müttefikliğe sığmaz. Zaten kanundan önce Rusya ile biz bu işlemleri başlattık.'' ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) önümüzdeki hafta görüşmeye başlıyor. Yasa taslağı, Pentagon Kongre'ye ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili rapor sunana dek, Ankara'ya büyük silah satışlarının askıya alınmasını öngörüyor. F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının engellenmesi de mevzubahis.

Rusya'dan S-400 füze alımı ve ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğu, ABD'nin en çok tepki gösterdiği konular.

NDAA'nın yasalaşması için geçmesi gereken pek çok adım var. İlerleyen aylarda Temsilciler Meclisi ile üst kanat Senato arasında uzlaşmaya varılmasının ardından nihai versiyonun onaylanması gerekiyor.