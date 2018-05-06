06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:08Güneş 05:49Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:12Yatsı 21:46
    • 25°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 178,629 0.49
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

»
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk icraatı, hapishanedeki HDP liderini ziyaret etmek olacak.
Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek
Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

 

CHP'nin çiçeği burnunda adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, başkanlık yarışına ilk olarak Yalova'dan seçim startı vermişti.

DİĞER ADAYLARI DA ZİYARET EDECEK

İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’li aday Selahattin Demirtaş ve diğer muhalif adayları ziyaret edeceğini açıkladı.

İnce, bu ziyaretleri kucaklayıcı bir yaklaşım olarak değerlendirse de bu ziyaretin halktan nasıl bir tepki alacağı merak konusu oldu.

DEMİRTAŞ İÇİN SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI

İnce dün yaptığı açıklamada, "HDP'liler de İyi Partililer de Saadet Partililer de bu memleketin evladı, Akşener'le uğraşma, Perinçek'le uğraşma, Demirtaş'ı hapse atma, böyle olmaz. Demokrasi empati yapmaktır" diye konuşmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecekMuharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecekCHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk icraatı, hapishanedeki HDP liderini ziyaret etmek olacak.
Türkiye ABD'ye resti çektiTürkiye ABD'ye resti çektiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''F-35 uçağı satışının iptal edilmesi kabul edilebilir değil. Olursa Türkiye'den karşılığını alırlar.' dedi.
100 bin imzada son durum100 bin imzada son durum24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde 100 bin imza ile aday olmak için başvuru yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, SP lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Adalet Partisi lideri Vecdet Öz YSK'ya başvuru yaptı.
AK Parti'de tarihi gün!AK Parti'de tarihi gün!AK Parti 24 Haziran seçimlerine ilişkin manifestosunu bugün İstanbul İl Kongresi'nde açıklayacak. Kongre bitimine kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Naim Sületmanoğlu'nun kızlarının 'Sekai' isyanıNaim Sületmanoğlu'nun kızlarının 'Sekai' isyanıNaim Süleymanoğlu’nun Japon gazeteciden kızı Sekai Mori’nin açtığı babalık davasına Naim’in 2 kızı itiraz etti: “Babamızın Sekai’yi bulamadığı, DNA örneği bıraktığı asılsız. İstese bulurdu, neden vasiyet bırakmadı? Sekai babamızın kızı değil, amacı miras.
36 F-16 pilotu ankesörden çıktı!36 F-16 pilotu ankesörden çıktı!FETÖ’nün kripto üyelerinin belirlenmesi için yürütülen ‘ankesörlü telefon’ soruşturmasına F-16 pilotları da takıldı. Örgütün mahrem imamlarıyla ‘kontörlü-ankesörlü telefonlar’ üzerinde bağlantı kuran F-16 pilotu 33 şüpheli tutuklandı.
  • Kod adı ‘Bayram’ unvanı ‘müdür’!06 Mayıs 2018 Pazar 08:50
  • Meteorolojiden 17 ile uyarı!06 Mayıs 2018 Pazar 08:20
  • İyice yerleştiler! Sınırdan yeni görüntü06 Mayıs 2018 Pazar 07:45
  • Adana'da korkunç olay!06 Mayıs 2018 Pazar 07:44
  • ABD'nin Afrin açıklamasına sert tepki!“06 Mayıs 2018 Pazar 07:25
  • İzmir'de operasyon! Çok sayıda gözaltı var06 Mayıs 2018 Pazar 07:11
  • İstanbul uçağında yangın çıktı!05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:56
  • "Artık mümkün değil"05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:53
  • TSK'dan son dakika açıklaması: PKK'ya ağır darbe!05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri