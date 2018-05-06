Şimşek açıkladı! Sigortada yeni dönem başlıyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerinin daha verimli, etkin ve öngörülebilir olmasını sağlamak ve kamuyu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacağını bildirdi.
Şimşek yaptığı açıklamada, gelişmiş sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin işlem maliyetlerini azaltarak, likidite yaratarak ve yatırımda ölçek ekonomilerini kolaylaştırarak finansal sistemin verimliliğini artırmaya yardımcı olduğunu söyledi.
Ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, kaynakları verimli şekilde dağıtmak, riski yönetmek ve uzun vadeli hane halkı tasarruflarını teşvik etmek için sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin mali açıdan sağlam bir temelde çalışmasının çok önemli olduğunu belirten Şimşek, sistemin istikrarlı ve güvenilir bir şekilde işletilmesini sağlamak için de etkin bir finansal sektör politikası ve kurumsal çerçeve gerektiğini bildirdi.
Şimşek, bu kapsamda sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerini düzenleyen ve denetleyen kurumlar tarafından politika belgelerinin hazırlandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliğinin (IAIS) hazırladığı bir raporda, aralarında ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu 58 ülkede finansal istikrarın sağlanmasını amaçlayan bir politika belgesinin kamuya açıklandığı belirtilmektedir. Ülkemizde sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerine ilişkin mevzuatı hazırlamak, ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek ve denetlemek Hazine Müsteşarlığının görev ve yetkisi kapsamındadır. Sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili uluslararası standartlara göre düzenleyici ve denetleyici kurumların faaliyetlerinin adil, şeffaf, hesap verebilir ve öngörülebilir şekilde yürütülmesi esastır. Bu kapsamda, ülkemiz sigortacılık sektörünün sigortacılık ana ilkelerine uyum düzeyi Dünya Bankası ve IMF tarafından her 5 yılda bir Finansal Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) kapsamında değerlendirilmektedir."
"YIL SONUNA KADAR SEKTÖRÜN YOL HARİTASI HAZIRLANACAK"
Şimşek, Hazine Müsteşarlığınca, sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerinin daha verimli, etkin ve öngörülebilir olmasını sağlamak ve kamuyu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörleri Gözetim ve Denetim Politika Belgesi"nin hazırlanacağını ve kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.
Söz konusu politika belgesinin, Hazine Müsteşarlığının sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin geliştirilmesine ilişkin hedef ve önceliklerini somut program ve eylemlerle hayata geçirmesini sağlayacak bir yol haritası niteliğinde olacağını anlatan Şimşek, kamu otoritesinin sektöre bakış açısını ve yaklaşımını ortaya koyan bu belgenin dinamik bir yapı taşıyacağını dile getirdi.
Şimşek, uygulamaların sonuçları ve sektörün ihtiyaçlarındaki değişimlerin de dikkate alınarak, gerektiğinde güncellenebilecek politika belgesinin yıl sonuna kadar hazırlanacağını söyledi.
"YATIRIMCILARIN ÖNÜ AÇILACAK"
Toplum hayatında ve ekonomide önemli yere sahip sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerindeki gelişme ve büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamanın önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:
"Politika belgesi, tüketicilerin korunması, son yıllarda önemli ölçüde yabancı sermaye girişinin bulunduğu sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde yatırım eğiliminin devamlılığının ve mevcut yabancı sermayenin kalıcılığının temin edilmesi, yatırımcıların önünün açılması açısından önem arz ediyor. Bu belge, kamu otoritesine etkili bir izleme ve değerlendirme imkanı da verecektir. 5 yıllık politika belgesi Türk sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin daha başarılı ve üretken olmasına, ülkemiz ekonomisinin gelişiminde daha önemli bir rol üstlenmesine, sektördeki ürün çeşitliliğinin artmasına, Tarım Sigortaları Havuzu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu gibi kamu-özel sektör iş birliğinin başarılı örneklerinin çoğalmasına ve sigortacılığın toplumsal hayatta daha fazla yer almasına katkı sağlamayı amaçlıyor."
06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
- Şimşek açıkladı! Sigortada yeni dönem başlıyorİsrail’den İran'a tehdit: Erken olması daha iyi!ABD'den tehlikeli hamle! Yeniden kuruyorTecavüzcüyü öldüren çocuk için Yargıtay'dan kararCumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyeceklerKamuda devrim gibi değişikliklerYeni emekliye de ikramiyeMuharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecekTrabzonspor'a kendi evi yaramıyor!Türkiye ABD'ye resti çekti
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:08 Güneş 05:49 Öğle 13:07 İkindi 16:58 Akşam 20:12 Yatsı 21:46
- 27°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 16°C Ankara
- 22°C Antalya
- 18°C Artvin
- 18°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 102.599 -0.30
- Altın: 178,629 0.49
- Dolar: 4,2212 0.09
- Euro: 5,0509 -0.09
Şimşek açıkladı! Sigortada yeni dönem başlıyor
Başbakan Yardımcısı Şimşek, sigorta sektöründe kamuyunu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacağını, bu belgenin sektörde bir yol haritası niteliğinde olduğunu ve yatırımların önünü açacağını söyledi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şimşek açıkladı! Sigortada yeni dönem başlıyorBaşbakan Yardımcısı Şimşek, sigorta sektöründe kamuyunu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacağını, bu belgenin sektörde bir yol haritası niteliğinde olduğunu ve yatırımların önünü açacağını söyledi.
ABD'den tehlikeli hamle! Yeniden kuruyorABD Donanması, Rusya’nın Atlas Okyanusu’nda faaliyetlerini arttırmasının ardından 2. Filo’yu yeniden kuracak.
Tecavüzcüyü öldüren çocuk için Yargıtay'dan kararYargıtay 1. Ceza Dairesi, tecavüzüne uğradığı kişiyi silahla öldüren çocuğa "kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma" suçundan verilen hapis cezasında uygulanan haksız tahrik indirimini az bularak "azami düzeyde" indirim yapılması gerektiğine hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyeceklerCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi bölmek isteyenlere en büyük şamarın 24 Haziran'da vuracaklarını söyledi.
Kamuda devrim gibi değişikliklerSon 15 yılda kamuda devrim niteliğinde değişiklikler yaşandı. Kamu çalışanlarının hakları genişledi, yasaklar kalktı, izinler çoğaltıldı. Ücretleri etkileyecek adımlar atıldı. Yeni sistemle bu haklar genişliyor
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Karatay'dan Ramazan pidesi önerisi
- Zarar büyük! Köyü istila ettiler
- Renkli arabaları yasakladılar!
- Pocoyo, Pepee’den 100 bin lira istedi!
- Bediüzzaman'ın talebesi: Erdoğan'ı destekliyoruz
- AYM’den belediyeye kanalizasyon dersi!
- Skandal röportaj! Reklamını yaptılar
- Kayıp pilotla ilgili İran'dan açıklama geldi!
- Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
- Bu cumartesi ve pazar açık olacak
- Hafta sonu başlıyor, bir hafta sürecek!
- Yuttuğu oyuncakla tam 6 ay yaşadı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.